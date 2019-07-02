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Летние олимпийские виды спорта

Серебряный призер ЧМ-2017 легкоатлетка Клишина выступит на чемпионате России в Чебоксарах

Турнир пройдет с 24 по 27 июля
Дарья Клишина EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Дарья Клишина
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, выступит на чемпионате России в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Алексей Николаев.

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Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире Dwight Phillips Invitational в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационные нормативы на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио.

Следующий старт она планировала провести 2 июля в Марселе, но в настоящее время ее выступление на турнире во Франции, как ранее сообщал ТАСС, находится под вопросом из-за задержки багажа в одном из московских аэропортов.

"Сейчас Дарья находится в Марселе, 5 июля она планирует выступить в Алма-Ате. Затем она отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 20 июля. После этого она вернется в Россию, чтобы выступить на чемпионате России в Чебоксарах", - сказал Николаев.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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