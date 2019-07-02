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Сборные по хоккею

ФХР готова рассмотреть возможность проведения женского молодежного ЧМ-2020

На данный момент на проведение этого турнира нет ни одного кандидата

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) готова рассмотреть возможность организовать женский молодежный чемпионат мира (игроки не старше 18 лет) 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

На данный момент на проведение турнира нет ни одного кандидата.

"ФХР всегда хочет проводить больше турниров, но пока мы этот вопрос не рассматривали. Если будет надо, мы рассмотрим. Когда больше турниров проходит в России, есть внимание, идет популяризация", - сказал Третьяк.

В нынешнем году турнир принимала Финляндия. Прошлогодний женский молодежный чемпионат мира по хоккею прошел в подмосковном Дмитрове.

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Третьяк, Владислав Александрович
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