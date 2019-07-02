"ФХР не может привязать хоккеистов". Владислав Третьяк — об оттоке игроков в США и Канаду

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, поднявшись на вторую строчку рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Не остались без наград мировых первенств молодежная и юниорская сборные. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС подвел итоги завершившегося сезона, рассказал о работе национальной программы подготовки хоккеистов, массовом отъезде российских игроков в Северную Америку и поддержал последние изменения в хоккейных правилах. — Владислав Александрович, как вы оцените сезон для российского хоккея в целом? — Я считаю, что в этом году мы собрали очень сильную команду на чемпионат мира и по таланту, и по потенциалу. За последние годы я не помню, чтобы была такая сильная сборная. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех ребят, кто приехал, и наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Сборная провела турнир неплохо, одно обидное поражение от финнов (0:1). В матче за бронзу обыграли достаточно сильную чешскую команду. Ну и мы вышли в рейтинге на второе место.

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— На ваш взгляд, может быть, не стоило приглашать сразу 15 игроков, отыгравших целый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а сделать ставку на сыгранные сочетания из команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)? — Я думаю, что победа сборной Финляндии — это единичный пример. Их никто не рассматривал в качестве фаворитов, а ситуация сложилась таким образом. Но они молодцы, смогли подготовиться. Такие случаи бывают, но я не думаю, что это будет происходить каждый год, все же мастерство играет большую роль. Ну как можно не взять Овечкина, если он сам хочет играть и биться за свою сборную и страну. И Малкин мечтает играть за сборную. — И Овечкин, и Малкин провели далеко не лучший чемпионат мира... — Да, действительно. Они лидеры, в клубах все выиграли, завоевали много престижных индивидуальных призов. Может, нужно как-то правильно их использовать. Это дело тренера, я не хочу сейчас в него лезть. Раскрыть все сильные стороны игрока — очень большой талант тренера. В "Вашингтоне" вся команда играет на Овечкина. Может быть, большая площадка сказалась, но где-то была недоработка. В тренерские подробности не хочу вдаваться. Команда — целый организм, нельзя набирать всех звезд, должны быть и те, кто работают в меньшинстве, выполняют черновую работу. — Большая часть составов сильнейших сборных состояла из игроков НХЛ, а чемпионы мира финны наиграли команду в матчах Евротура. Какая задача на Евротур ставится перед российской сборной? — Мы через Евротур накатываем ребят, которые будут играть на Олимпиаде. Нам надо начинать уже сейчас привлекать молодых игроков. Потому что еще некоторые сильнейшие игроки уедут в НХЛ, сейчас Игорь Шестеркин поехал, через год, думаю, Илья Сорокин, нам нужны молодые вратари. У нас есть и юношеские Евротуры, и олимпийская сборная играет с командами Швейцарии, Германии. Хоккей на международном уровне другой, одно дело играть с "Динамо" и "Спартаком", а другое — с иностранной командой. Это борьба за страну, в таких играх все отдаются больше, чем за клубы. Уровень Евротура очень высокий, и мы через него пропускаем молодежь, даем возможность показать себя. В свое время Кирилл Капризов, Артемий Панарин себя здесь показывали, завоевывали место на чемпионат мира. Нам уже сейчас надо думать о подготовке к Олимпиаде. Может быть, на чемпионат мира поедет одна команда, на Олимпиаду — другая.

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— Какова, на ваш взгляд, вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Китае? — Мы думаем, что на Олимпийские игры в Китае вряд ли приедут игроки из НХЛ. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они играли, но у меня есть сомнения. "Мы не можем привязать хоккеистов" — Что скажете об игре молодежной и юниорской сборных? — 20-летние ребята привезли бронзовые награды из Канады. В этом возрасте команда постоянно выигрывает медали. Порадовали юниоры. В последние годы выступали не очень удачно, а сейчас выиграли серебряные медали. Все наши команды завоевали награды, кроме женской, которая заняла четвертое место на чемпионате мира. Наши стабильно высокие результаты привели к тому, что в 2023 году мы будем принимать и взрослый чемпионат мира, и мировое первенство среди молодежных команд. Я не помню, чтобы какая-то из хоккейных держав проводила два чемпионата мира в один год, это два сильнейших турнира. Это говорит о признании нашего хоккея. — Какие первые плоды дает национальная программа подготовки хоккеистов "Красная машина"? — Мы взяли все лучшее, что есть у других хоккейных держав, и создали свою программу по всей стране. У нас чемпионы мира и олимпийские чемпионы ездят в другие города, проводят специальные семинары. Есть отдельные тренировки для защитников, я сам работаю с вратарями, приезжают ребята со всей страны. На сегодняшний день тренер не может заниматься с детьми без специальных дипломов, которые я лично подписываю. Мы очень много работаем, как результат — 28 человек выбрали на драфте НХЛ. Это показатель.

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— Чем объясните массовый отъезд не только состоявшихся, но и молодых российских хоккеистов в Северную Америку? — Конечно, мы не хотим, чтобы они уезжали. Но у нас демократическая страна, мы не можем привязать хоккеистов. Федерация старается, создает условия. Но если оглянуться на восемь-девять лет назад, тогда действительно были пробелы в подготовке, спортсмены не могли показывать себя. Сейчас у нас есть юниорская лига, молодежные лиги, студенческая лига, Высшая хоккейная лига (ВХЛ) и Континентальная хоккейная лига. Есть четкая вертикаль и разные этапы, где игрок может проявить себя. Вершиной пирамиды является национальная сборная. Нам многие завидуют, что практически все сильнейшие хоккеисты безотказно приезжают в сборную. Это большая работа федерации, в сборную стремится попасть каждый хоккеист. — Как решить проблему перехода из молодежного хоккея во взрослый? Далеко не все клубы КХЛ дают много игрового времени молодым и талантливым ребятам... — Конечно, такая проблема есть. КХЛ хочет взять всех лучших, это нормально. Когда я играл, из моего возраста только два человека попали в главную команду. Остальные ушли играть на другом уровне. Такие, как Крутов, Харламов, сразу пришли в основную команду, а остальные прошли через команды низших лиг. Не каждый спортсмен раскрывается в 17–18 лет. Они на сегодняшний день не подходят командам КХЛ, а в ВХЛ не всегда хотят играть. Многие так и не раскрываются и остаются талантами только на бумаге, процесс развития идет по-разному. Конечно, никто не будет открывать перед тобой двери, если ты молодой, но не играешь на должном уровне, у нас есть игроки среднего возраста, пять легионеров, которые тоже занимают места. Это рабочий процесс, надо пробиваться. И людям это удается. — В этом сезоне в составе сборной хорошо себя проявили Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Коновалов, Александр Георгиев, с чем связываете прогресс молодых российских вратарей? — Это работа федерации. Когда я стал президентом Федерации хоккея России, в финале чемпионата России играли шведы и финны. Наших сильных вратарей вообще не было. В 2008 году вообще вратарей не было, мы ждали, когда Набоков проиграет, в три часа ночи дозаявили его. Он приехал, и мы выиграли чемпионат мира. Мы ввели налог на иностранных вратарей, сказали, платите нам девять миллионов или не берите иностранного вратаря. Это было прописано в регламенте. Нам не нужны были деньги, надо было спасать вратарское направление, и мы спасли.

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— Какие сейчас отношения у Федерации хоккея России с Континентальной хоккейной лигой? — У нас очень хорошие отношения с КХЛ, нет разногласий. Лига все делает, составляет расписание так, чтобы сборная играла и готовилась к важным стартам. В этом году мы выиграли Евротур. На матчах собирается наибольшее количество людей, был настоящий праздник в Санкт-Петербурге, когда на игре присутствовало более 71 тысячи человек. Думаю, что это впечатляет. Не все страны мира могут похвастаться такими результатами. — Лимит на легионеров вас устраивает? — Пока вот так. Каждый менеджер хочет выиграть. Конечно, легче всего взять финна или шведа. Стоит задача выиграть чемпионат, кого вы возьмете, чемпиона мира или 18-летнего пацана, которого никто не знает? Не сомневаюсь, что возьмете чемпиона мира, потому что вас уволят, если не покажете результат. — Есть пример "Локомотива", который много доверял молодым игрокам, на один из матчей плей-офф в составе вышли 17 собственных воспитанников... — Они в этом плане молодцы, а тренера Квартальнова уже нет в "Локомотиве". Хотя они играли очень неплохо. Многое зависит от руководства. Можно поставить задачу дать много молодых игроков, а не результат. Тогда тренер будет точно знать, что останется, его не снимут. Он сможет выпускать много молодых хоккеистов. "Вратарям сделали не очень сладкую жизнь" — Как бывший вратарь, как относитесь к переходу на канадские площадки на чемпионатах мира и уменьшению вратарской экипировки в НХЛ? — НХЛ уже больше ста лет, и она борется за болельщиков. Там постоянно что-то делают, потому что заботятся о том, чтобы люди покупали билеты и приходили на хоккей. Болельщикам нужно зрелище, голы, эффектные сейвы. В последние годы упала результативность, они первым делом уменьшили экипировку вратарей. Сейчас вратари под два метра, и они просто играли туловищем и все. Сидели внизу, весь низ перекрыт и под два метра ростом — некуда забивать. Вратарям после уменьшения размеров амуниции сделали не очень сладкую жизнь. — Со следующего года чемпионаты мира будут проходить на канадских площадках, это еще повысит зрелищность турнира? — Я давно призывал IIHF сократить углы, меня не слушали, а теперь все равно пришли к этому. Все изменения должны работать на хоккей и зрителей. Зачем изобретать велосипед, если НХЛ уже все придумала? Почему они делают это, а мы нет? Здесь нечего бояться.

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