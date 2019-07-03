Сноубордист Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России

ТАСС, 3 июля. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что он продолжит выступать за сборную России. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram в среду.

"Если вам интересно, я продолжу выступать за сборную России, - написал 32-летний Уайлд, - Благодарю [Павла] Колобкова (министр спорта РФ - прим. ТАСС) за решение проблемы".