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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Вадеева: баскетболистки сборной России приобрели огромный опыт на чемпионате Европы

Российская команда не смогла попасть в шестерку сильнейших турнира

БЕЛГРАД, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионат Европы будет очень полезен для баскетболисток сборной России с точки зрения опыта. Об этом игрок российской сборной Мария Вадеева рассказала ТАСС.

В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы.

"Каждая девочка в команде индивидуально сильнее каждой соперницы у сборной Швеции. Но психологически мы оказались не готовы. Мы очень много переживаем, думаем, и это все выливается в плохое. Надо каждому расслабиться", - отметила Вадеева.

Россиянки потеряли шансы пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио. Право на участие в олимпийском квалификационном турнире получают шесть лучших команд чемпионата Европы.

"Будем эти четыре года работать так, чтобы рвать и метать на следующем турнире. Команда у нас молодая, перспективная, и весь этот турнир - огромный и полезный опыт для нас", - сказала Вадеева.

Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
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