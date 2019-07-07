Тренер сборной: чемпионы России по вольной борьбе не гарантировали себе путевки на ЧМ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Победители прошедшего в Сочи чемпионата России по вольной борьбе имеют шанс попасть в состав сборной на чемпионат мира, однако им предстоит доказать это право на международных турнирах в Польше и Турции. Об этом рассказал ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Мамиашвили: чемпионат России по вольной борьбе в Сочи стал одним из лучших в истории

Турнир завершился в воскресенье. Победителями соревнований стали Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Магомед Курбаналиев (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг). На Олимпиаде медали разыгрываются в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

"Чемпионат прошел на самом высоком уровне, все в хорошей спортивной форме, особенно мне понравилась весовая категория до 70 кг: в финале боролись [Разамбек] Жамалов и Баев, схватка закончилась со счетом 10:10, оба показали яркую, динамичную борьбу. Спортсмены, которые стали чемпионами в олимпийских весовых категориях, поедут на турнир в Польшу", - сказал Тедеев.

"Тем, кого мы освободили от чемпионата России из-за участия в Европейских играх, дадим возможность побороться вместе с чемпионами в Польше, и в зависимости от этого будем принимать решение, кто поедет на чемпионат мира. Помимо Польши будем отсматривать состав на турнире в Турции, все зависит от весовой категории, потому что в некоторых категориях есть ребята, которых я еще не проверил на международной арене. Те, кто уже проверен, будут готовиться к основному старту - чемпионату мира", - добавил главный тренер сборной.

Турнир в Стамбуле пройдет 12-14 июля, в Варшаве - 2-4 августа. На Европейских играх в Минске российские борцы вольного стиля завоевали четыре золотые награды, в том числе олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев.

Чемпионат мира по борьбе пройдет 14-22 сентября в Нур-Султане.