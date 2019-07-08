Третий лишний. Почему вторые Европейские игры в Минске могут оказаться последними

Власти польского Кракова поставили под сомнение проведение у себя Европейских игр — 2023, глава города Яцек Майхровский заявил об отсутствии каких-либо договоренностей о финансовой поддержке заявки со стороны государства. Над самым крупным спортивным проектом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) вновь нависла угроза закрытия.

О возможности проведения Европейских игр впервые заговорили в апреле 2011 года, с соответствующим предложением выступил тогдашний руководитель ЕОК Патрик Хики. В конце 2012 года генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов приняла решение провести первые Европейские игры в июне 2015 года в Баку. По неофициальной информации, первоначально на это спортивное мероприятие претендовал Минск, который спустя некоторое время принял решение отозвать заявку.

В Азербайджане к Европейским играм было построено много спортивных объектов: Олимпийский стадион на 69 870 зрителей, Дворец водных видов спорта, Национальная гимнастическая арена, стрелковый центр. Неподалеку от гимнастической арены была возведена Деревня атлетов, состоящая из нескольких многоэтажных жилых корпусов. Также был реконструирован стадион имени Тофика Бахрамова на 31 200 мест. По официальным данным, затраты Азербайджана на строительство и реконструкцию составили почти миллиард долларов.

В середине мая 2016 года ЕОК определились с местом проведения вторых Европейских игр. Это право было отдано Нидерландам, чей национальный олимпийский комитет представил соответствующую заявку. Соревнования планировалось провести летом 2019 года в семи городах, в том числе Амстердаме, Гааге, Эйндховене, Роттердаме и Утрехте. Однако буквально накануне Игр в Баку Нидерланды отказались подхватить у Азербайджана эстафету из-за несогласия правительства поддержать заявку своего НОК.

Сразу после демарша Нидерландов на тот момент министр спорта Виталий Мутко заявил журналистам, что Россия не будет претендовать на проведение вторых Европейских игр в силу перегруженности различными международными спортивными соревнованиями. Тем не менее, по имеющейся у ТАСС информации, до середины 2016 года РФ была основным претендентом на Игры-2019. Однако разразившийся в то время допинговый скандал и затянувшееся восстановление международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики поставили крест на планах ЕОК поскорее найти кандидата, готового при этом пойти на большие траты для подготовки и проведения очередных Европейских игр.

Белоруссия пришла на выручку

Руководство Европейских олимпийских комитетов напряженно искало замену России и нашло ее в Белоруссии — в октябре 2016 года было объявлено о том, что очередные Европейские игры пройдут в июне 2019 года в Минске. Глава государства Александр Лукашенко в конце того же года заявил в присутствии журналистов, что подготовка к Играм-2019 не потребует больших затрат на возведение спортивных объектов. По словам президента Белоруссии, на проведение Игр требовалось около $50 млн, но и эти расходы могли быть компенсированы за счет других европейских стран.