Артемьев: российские регбистки входят в мировую элиту и должны играть на Олимпиаде

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 входит в мировую элиту и должна квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение журналистам высказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Во вторник министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с национальной командой в преддверии квалификационного турнира к Олимпийским играм.

"Женская сборная по "семерке" входит в элиту мирового регби, - сказал Артемьев. - Они могут обыграть абсолютно любую команду, включая Австралию, Новую Зеландию, США и Канаду. Они безусловно должны победить в Казани".

"У мужчин ситуация тяжелее, - продолжил Артемьев. - Часть игроков готовится к Кубку мира в Японии, поэтому состав ослаблен. Но они готовы к отборочному турниру и должны удивить нас своей игрой".

Женский отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет 13 и 14 июля в Казани. Мужской турнир пройдет в те же сроки во Франции.