"Важное для России решение". CAS удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпиад

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Данное решение отменило вердикт исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года.
- Мамиашвили считает, что вклад Мутко в развитие спорта в России невозможно переоценить
- Свищев: решение CAS по апелляции Мутко является победой российского спорта
- Жуков назвал важным решение CAS удовлетворить апелляцию Мутко на запрет на участие в Играх
- Поздняков: ОКР с уважением относится к решению CAS по апелляции Мутко
Решение о пожизненном отстранении Мутко было мотивировано заключением комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида. В этом заключении утверждалось, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко занимал пост министра спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система. Уже 26 декабря 2017 года Мутко подал апелляцию в CAS, которая спустя более чем полтора года была удовлетворена.
"Я удовлетворен", - лаконично отметил Мутко, чьи слова для ТАСС предоставила пресс-служба вице-премьера РФ.
В МОК приняли к сведению решение CAS, но оставили за собой право принимать решение, выдавать ли Мутко аккредитацию на последующие Олимпийские игры. "МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время вердикт дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Логическое завершение истории
Решение CAS ожидалось давно, его обнародование вызвало широкий резонанс. Комментируя для ТАСС вердикт международной инстанции, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что организация с уважением относится к решению CAS.
В беседе с ТАСС спортивный юрист Артем Пацев, член команды юристов, представлявших интересы Мутко в CAS, отметил незаконность решения исполкома МОК. "Вся команда юристов, мы все очень рады - это было одно из самых больших и комплексных дел", - рассказал Пацев, добавив, что это дело "было сложным со всех сторон". "Полтора года юристы работали в ежедневном режиме", - отметил собеседник агентства.
Решение CAS является очень важным и положительным для России, заявил агентству почетный президент ОКР Александр Жуков. "Оно подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало, мы об этом всегда говорили. Я очень рад, что CAS встал на ту же позицию", - подчеркнул Жуков.
По мнению члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, вердикт CAS можно назвать победой всего российского спорта: "Он [Мутко] столько времени отстаивает свои права в судах, а никаких доказательств его связи и связи государства с допинг-скандалами нет. Это логическое завершение этой истории".
Справедливость восторжествовала
Мутко долгое время работал на благо отечественного спорта, внес неоценимый вклад, считает глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. "Я рад, что справедливость восторжествовала. Да, такие как Мутко всегда будут неугодны, куда удобнее использовать безынициативных, беззубых и управляемых "профессионалов", - отметил функционер.
В свете удовлетворения апелляции встает вопрос, приедет ли Мутко на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2020 года. "Решение о временном запрете на посещение отменено полностью, вопрос - захочет он туда ехать или нет, есть ли у него такая необходимость. Думаю, об этом надо спросить у Виталия Леонтьевича, сейчас он очень занятой человек, и зачастую вопросы, которые ему приходится решать, касаются жизней людей", - заключил Пацев.
В 2016-2018 годах Мутко был вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. До этого он на протяжении восьми лет возглавлял министерство спорта. Также он был главой Российского футбольного союза (2005-2009, 2015-2018). Назначен вице-премьером по строительству и региональной политике 18 мая 2018 года.