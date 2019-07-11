"Важное для России решение". CAS удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпиад

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Данное решение отменило вердикт исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года.

Решение о пожизненном отстранении Мутко было мотивировано заключением комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида. В этом заключении утверждалось, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко занимал пост министра спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система. Уже 26 декабря 2017 года Мутко подал апелляцию в CAS, которая спустя более чем полтора года была удовлетворена.

"Я удовлетворен", - лаконично отметил Мутко, чьи слова для ТАСС предоставила пресс-служба вице-премьера РФ.

В МОК приняли к сведению решение CAS, но оставили за собой право принимать решение, выдавать ли Мутко аккредитацию на последующие Олимпийские игры. "МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время вердикт дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Логическое завершение истории

Решение CAS ожидалось давно, его обнародование вызвало широкий резонанс. Комментируя для ТАСС вердикт международной инстанции, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что организация с уважением относится к решению CAS.

В беседе с ТАСС спортивный юрист Артем Пацев, член команды юристов, представлявших интересы Мутко в CAS, отметил незаконность решения исполкома МОК. "Вся команда юристов, мы все очень рады - это было одно из самых больших и комплексных дел", - рассказал Пацев, добавив, что это дело "было сложным со всех сторон". "Полтора года юристы работали в ежедневном режиме", - отметил собеседник агентства.