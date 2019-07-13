Кузнецов и Шлейхер стали пятыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли пятое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Россияне показали результат 396,81 балла.

Победили китайские спортсмены Се Сыи и Цао Юань, набравшие 439,74 балла. Серебряные медали завоевали британцы Джек Ло и Дэниел Гудфеллоу (415,02), бронзовые - мексиканцы Хуан Селая и Яэль Кастильо (413,94). Призеры чемпионата мира получили олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.

На чемпионате мира с Кузнецовым должен был выступать олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров, но по причине травмы колена он пропустил турнир. Захаров и Кузнецов завоевали золото на прошлом чемпионате мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

29-летний Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр (2012), на его счету также одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. 21-летний Шлейхер является серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Ранее в Кванджу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебряную медаль. Первую золотую медаль сборной России принесла синхронистка Светлана Колесниченко, победившая в сольной технической программе. В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе три золотые награды. Сборная России идет на втором месте (1-1-0), третье место занимает команда Венгрии (1-0-0).

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.