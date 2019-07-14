Церемония закрытия летней Универсиады завершилась в Неаполе

ТАСС, 15 июля. Церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады 2019 года завершилась в итальянском Неаполе. Торжественное мероприятие на стадионе "Сан-Паоло" длилось около четырех часов.

Универсиада началась 3 июля, на Играх было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В церемонии закрытия приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). Президент FISU Олег Матыцин объявил летнюю Универсиаду в Неаполе закрытой.

Российские спортсмены завоевали 82 медали - 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. По количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии, которая завоевала 33 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей, победив в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая (22-13-8). Всего в соревнованиях приняли участие 275 российских атлетов.

Летние и зимние Универсиады проходят раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Следующая летняя Универсиада состоится в 2021 году китайском Чэнду.