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Летняя Универсиада в Неаполе

Церемония закрытия летней Универсиады завершилась в Неаполе

Сборная России завоевала 82 награды, заняв второе место в общекомандном зачете
Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе во время церемонии закрытия летней Универсиады 2019 года EPA-EFE/CESARE ABBATE
Описание
Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе во время церемонии закрытия летней Универсиады 2019 года
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 15 июля. Церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады 2019 года завершилась в итальянском Неаполе. Торжественное мероприятие на стадионе "Сан-Паоло" длилось около четырех часов.

Универсиада началась 3 июля, на Играх было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В церемонии закрытия приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). Президент FISU Олег Матыцин объявил летнюю Универсиаду в Неаполе закрытой.

Российские спортсмены завоевали 82 медали - 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. По количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии, которая завоевала 33 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей, победив в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая (22-13-8). Всего в соревнованиях приняли участие 275 российских атлетов.

Летние и зимние Универсиады проходят раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Следующая летняя Универсиада состоится в 2021 году китайском Чэнду.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония33212882
2Россия22243682
3Китай2213843
4США21171553
5Южная Корея17171650
6Италия15131644
7Тайвань9131032
8Мексика87621
9Иран73717
10ЮАР68418
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Летняя Универсиада в Неаполе
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