Сила бикини. Как лидеры профессии октагон-герлз становятся популярнее бойцов ММА

Модели Арианни Селесте и Бриттни Палмер, выносящие таблички с номерами раундов в UFC, имеют аккаунты в соцсетях с миллионами подписчиков, а их гонорары зачастую выше, чем у бойцов промоушена

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого станет поединок с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова. Организаторы уже заявили, что не намерены отказываться от традиционных атрибутов из-за национальных особенностей исламской страны ОАЭ. В частности, в перерывах между раундами в октагоне будут появляться полуобнаженные девушки с табличками с номерами раундов. О них и пойдет речь. Коммерческий успех классическому боксу и набирающим обороты смешанным единоборствам (ММА) приносят не только спортсмены. Важным атрибутом любого турнира являются девушки, выносящие таблички с номерами раундов, в боксе их называют ринг-герлз, в ММА — октагон-герлз. Первое упоминание девушек на ринге датируется 1965 годом, когда известный американский журнал Ring Magazine опубликовал фото модели с табличкой номера раунда на одном из боксерских турниров в Лас-Вегасе. Появление девушек в бикини на ринге было с воодушевлением встречено поклонниками вида спорта, что неудивительно, учитывая, что боксом интересуется преимущественно мужское население.

Сами по себе бои как спортивное зрелище не всегда способны сохранять концентрацию зала и держать фанатов в напряжении. Не позволяет зрителям остыть в перерывах между раундами именно появление на ринге (или в клетке-октагоне) тех самых девушек в бикини. В сферу их основной деятельности, помимо дефиле с номерной табличкой, входит сопровождение бойцов от раздевалки до ринга, оказание помощи в снятии некоторой экипировки и другие обязанности в зависимости от особенностей промоушена. К примеру, становятся ведущими программ на телевидении, берут интервью у бойцов. Популярность и заработок Рост популярности "тестостероновых" видов единоборств, в первую очередь ММА и рестлинга, обусловил появление в них ринг-герлз уже на первых порах. При этом со временем некоторые девушки становятся более популярными, чем сами бойцы. Известность той или иной октагон-герл напрямую зависит от организации, которую она представляет. В частности, активным продвижением нынешних звезд Арианни Селесте и Бриттни Палмер занималась самая крупная организация профессиональных ММА — UFC. Девушки стали получать крупные гонорары за свою работу и превзошли по популярности и заработку многих бойцов UFC. Это даже стало причиной небольшого скандала с участием бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи и Селесте. Роузи считала, что октагон-герлз и бойцы должны иметь гонорары, пропорциональные приложенным на ринге усилиям. Чтобы попасть в большую организацию, например в UFC, необходимо пройти жесткий отбор. Причем, как правило, октагон-герлз в больших промоушенах меняются не часто. А тем, кто уже попал в команду, приходится работать на нескольких десятках турниров ежегодно. Заработок октагон-герлз в западных промоушенах, по данным профильных СМИ, составляет от $30 тыс. в год. Самые известные имеют несоизмеримо большие гонорары, а также получают крупные суммы за счет рекламных контрактов, популярности в социальных сетях и из других источников. Средний годовой заработок октагон-герлз в российских промоушенах составляет порядка $5 тыс. Дресс-код Октагон-герлз в зарубежных промоушенах традиционно работают в бикини либо в спортивном нижнем белье. На российском рынке единоборств девушки с табличками часто становятся предметом споров — от формы одежды до участия ринг-герлз в принципе. Например, промоушен Absolute Championship Akhmat исключает участие девушек в своих мероприятиях, считая это неприемлемым, а в рамках мероприятий организации M-1 Global девушки выходят на ринг в вечерних платьях.

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Однозначно по этой теме высказался боксерский промоутер Андрей Рябинский, который несколько лет назад запретил выходить на ринг девушкам в бикини: ринг-герлз никуда не делись, но они выносят таблички в строгих костюмах. "На наших шоу присутствуют люди разных культур, — комментировал Рябинский. — Также в рамках вечеров на ринг выходят боксеры-мусульмане, к которым мы относимся с уважением. Боксерское шоу — это не совсем то место, где должны ходить девочки в бикини. Нам понравился более сдержанный и солидный формат. Это серьезное спортивное мероприятие международного уровня, а не стриптиз-клуб. Поэтому мы решили поменять формат, чтобы у нас все было более цивилизованно". Рябинский отметил, что ринг-герлз на боксерских шоу в России должны выглядеть скромнее, чем это принято в западных странах. "В США принято, чтобы девушки ходили в бикини. Нам же хочется, чтобы они были красивыми, но выглядели скромно и со вкусом", — добавил собеседник агентства. Абу-Даби и другие регионы UFC на правах крупнейшего промоушена является законодателем мод в плане октагон-герлз. Влияние и популярность позволяют организации диктовать свои условия даже исламским странам, где весьма однозначно относятся к внешнему виду женщин. Недавно в пресс-службе промоушена ТАСС сообщили, что девушки будут работать на шоу организации в Абу-Даби с участием в том числе уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова. В UFC считают, что нет необходимости нарушать формат проведения, в каком бы регионе ни проводился турнир. "Формат UFC при проведении мероприятий одинаков во всем мире, — заявил на одном из пресс-мероприятий вице-президент UFC по России и странам СНГ Андрей Громковский. — Когда мы проводим мероприятие, мы учитываем возможность его проведения с октагон-герлз, поскольку это неотъемлемая часть любого события. Никаких специальных мер принимать или убирать девушек мы не планируем, у нас есть стандарты. Это часть UFC, мы же не можем проводить мероприятие без одного бойца". Самые известные октагон-герлз Арианни Селесте Дебютировала в UFC в 2006 году и работает в организации по настоящее время. Шесть раз получала премию World MMA Awards в категории Octagon Girl of the Year. Является самой популярной октагон-герл. В социальной сети Instagram у Селесте более 3,2 млн подписчиков.

Бриттни Палмер Неоднократно удостаивалась премий как лучшая октагон-герл. Имеет более 1 млн подписчиков в Instagram. Помимо всего прочего, занимается живописью (ее работы можно купить в интернет-магазине), выпустила свою линию одежды, занимается благотворительностью.

Дженни Андраде Андраде дебютировала в качестве октагон-герл в UFC в 2013 году. Параллельно она вела собственную колонку в одном из престижных бразильских журналов. Андраде считается одной из самых популярных девушек в мире единоборств. В социальной сети Instagram у девушки более 500 тыс. подписчиков.

Карли Бейкер Бейкер — модель, танцовщица, певица, актриса и телеведущая из Лондона. Была выбрана на кастинге в UFC в 2013 году, стала первой октагон-герл из Европы.