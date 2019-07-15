Медали ЧМ Полякову и Ильиных лишила ошибка на самом легком для них прыжке в воду

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Медали чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина Марию Полякову и Кристину Ильиных лишила ошибка на самом легком для них прыжке. Об этом российские спортсменки рассказали журналистам после соревнований, которые прошли в понедельник.

Ильиных и Полякова с результатом 292,80 балла заняли четвертое место, уступив бронзовым призерам мексиканкам Паоле Эспиносе и Мелани Эрнандес чуть более двух баллов.

"Конечно, мы сильно расстроились, потому что остановились совсем близко от призового места, обидно, - сказала Полякова. - Прыжки - такой вид спорта, что часто получается не так хорошо, как хочешь и можешь. Больше всего претензий к третьему прыжку, который обычно для нас является одним из самых легких".

"Обычно он получается легко, но сегодня с самого утра не задался", - заметила Ильиных.

Последний прыжок российский дуэт выполнил уверенно, однако полученных оценок не хватило для того, чтобы обогнать мексиканок. "Есть такой фактор: если немного промахнешься по ходу выполнения программы, то под ее конец судьи уже не так щедро оценивают прыжки. Надо всю программу проходить ровно, тогда судьи могут расщедриться и поставить даже более высокие оценки", - сказала Полякова.

"Обошли ли мексиканки нас благодаря совокупному впечатлению от своего выступления? Скорее всего, да. У нас достаточно субъективный вид спорта, в котором многое зависит от судей", - заметила Ильиных.