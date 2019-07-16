Тренер: женская сборная России по футболу была одним целым на Универсиаде

Россиянки завоевали на соревнованиях бронзовые медали, в матче за третье место обыграв команду Ирландии по пенальти со счетом 4:2 (в основное время команды сыграли со счетом 2:2). Россиянки заняли первое место в группе В, одержав победы над сборными Мексики (1:0) и Китая (1:0). В четвертьфинале российская команда обыграла сборную Южной Кореи (1:1, 4:1 - по пенальти), а в полуфинале уступила команде Японии (1:2).

"Можно сказать, что Универсиада - это мини - чемпионат мира, где собраны сборные со всех уголков планеты, с разными стилями и подходами, разным эмоциональным фоном: были спокойные, уравновешенные, техничные японки и эмоциональные, взрывные, агрессивные, быстрые ирландки, и нам посчастливилось сыграть с командами со всех уголков планеты, с разными стилями и стратегиями на игру, - сказала Зайцева. - Хочется отметить, что в ходе турнира решающие голы забывали игроки, которые выходили на замену во многих матчах. Это радует, потому что те, кто сидел на замене, чувствовали себя частью команды и понимали, что турнир скоротечен, много игр в течение короткого времени, и, конечно, игрокам, выходящим в основном составе было тяжело. Но поскольку мы были одним целым, девчонки, выходящие на замену, усиливали команду, привносили креатив в действия игроков на поле, вели за собой".

Формирование команды

Зайцева рассказала, как формировалась команда на турнир. "Мы сформировали команду из футболисток-выпускниц молодежной сборной России, основу студенческой сборной составляли игроки "Кубаночки", поскольку поступило предложение от РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) именно с таким акцентом, так как в команде очень много футболисток-студенток соответствующего возраста. Мы провели анализ и пригласили еще девять девочек из других клубов, которые тоже являются студентками, ранее играли в молодежных сборных России, а некоторые никогда не играли в сборных, но сейчас неплохо зарекомендовали себя в национальном чемпионате. Эти игроки, соответственно, не привлекаются в национальную сборную, за исключением нескольких человек, поэтому это была настоящая студенческая команда", - подчеркнула она.

"В команде была очень хорошая атмосфера, девчонки были очень заряжены, у них было желание проявить себя, тем более мы понимали, что это последняя Универсиада для футбола. Мы понимали, что у девчонок последняя возможность сыграть в соревнованиях подобного уровня. Наша сборная была мотивирована, девчонки сплотились вокруг желания играть в футбол. Весь период нахождения на Универсиаде прошел в приятной, рабочей, интересной атмосфере, коллектив тренерско-административного штаба был сплоченным, мы работали все как одна команда с большой буквы в самом хорошем понимании этого слова", - добавила она.