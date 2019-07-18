Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление в Twitter

ТАСС, 18 июля. Федерация волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать 31-летнего доигровщика сборной России Алексея Спиридонова за оскорбительное сообщение в Twitter. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Спиридонов оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, однако позже удалил комментарий.
Сборная России в ночь на понедельник стала победителем Лиги наций, обыграв в финале команду США. В полуфинале россияне победили поляков (3-1). Спиридонов участие в турнире не принимал.
Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги, на данный момент выступает за уфимский "Урал".