{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление в Twitter

Волейболист оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса
Алексей Спиридонов EPA/ADAM WARZAWA
Описание
Алексей Спиридонов
© EPA/ADAM WARZAWA

ТАСС, 18 июля. Федерация волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать 31-летнего доигровщика сборной России Алексея Спиридонова за оскорбительное сообщение в Twitter. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

На эту тему
Удивили Америку. Сборная России по волейболу второй раз подряд выиграла Лигу наций

Спиридонов оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, однако позже удалил комментарий.

Сборная России в ночь на понедельник стала победителем Лиги наций, обыграв в финале команду США. В полуфинале россияне победили поляков (3-1). Спиридонов участие в турнире не принимал.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги, на данный момент выступает за уфимский "Урал".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Прощание с бывшим чемпионом мира по боксу Уитакером пройдет 20 июля
Олимпийский чемпион 1984 года погиб 14 июля в результате ДТП в американском городе Вирджиния-Бич
Читать полностью