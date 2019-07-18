Синхронистки Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Кванджу.

Россиянки за исполнение программы получили 97,5000 балла. Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (95,7667), бронзовые награды достались украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (94,1000).

На чемпионате мира 2017 года Колесниченко выступала в дуэте с Александрой Пацкевич и также заняла первое место в произвольной программе. Всего в активе Колесниченко 16 золотых наград чемпионатов мира, также она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях.

Ромашина завоевала 21-ю золотую медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. Всего в активе Ромашиной 36 золотых наград на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх. По этому показателю она делит первое место с соотечественницей Натальей Ищенко. На счету Ромашиной также две золотые медали Универсиады 2013 года.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе десять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (6-3-0), на третьем - команда Германии (2-0-2).

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