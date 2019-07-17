Ноль в графе поражений: Почему Ромашина может стать лучшей синхронисткой в истории

Ромашина профессионально сосредоточилась на синхронном плавании в возрасте девяти лет, когда пришла на тренировку к заслуженному тренеру России Татьяне Данченко, и все детство работала над собой. Это дало свои плоды — уже к 15 годам она попала в сборную. Первый чемпионат мира для молодой спортсменки пришелся на 2005 год и прошел триумфально: в Монреале Ромашина завоевала золотые награды в группе и комбинации. Следующий чемпионат мира прошел для Ромашиной еще более успешно: в Мельбурне она стала лучшей в технической и произвольной программах в групповых соревнованиях, а также в комбинации. С этого момента россиянка на любом из чемпионатов мира завоевывала не менее трех золотых медалей. Более того, в карьере Ромашиной на уровне чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр нет ни одного турнира, где она потерпела бы поражение.

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Школа Данченко, специализирующаяся на подготовке синхронисток сборной России в соло и дуэтах, принесла России немало прославленных спортсменок. В их число входит и Анастасия Ищенко, в паре с которой Ромашина пять раз становилась победительницей чемпионатов мира. 33-летняя Ищенко больше не выступает, завоевав за свою карьеру 19 золотых медалей мировых первенств. Чемпионат мира в Кванджу стал хорошей возможностью для Ромашиной побить достижение бывшей напарницы. Сначала 29-летняя Ромашина завоевала золотую награду в технической программе в дуэте со Светланой Колесниченко и сравнялась с Ищенко по количеству золотых медалей, а в среду в сольной программе набрала 97,1333 балла, опередив ближайшую преследовательницу, испанку Ону Карбонель, почти на три балла (94,5667), и стала обладательницей рекордной 20-й золотой награды чемпионатов мира. Победу ей принесла программа "Кармен", что было некоторым сюрпризом даже для вице-президента Федерации синхронного плавания России, четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной. "Я искренне поздравляю Свету с ее сегодняшней победой, было немного неожиданно увидеть ее в образе Кармен, мы привыкли видеть ее более современной дамой, но тем не менее, мне кажется, ей это удалось. Несмотря на то, что Света уже давно выступает, она держит великолепную форму, и превзойти ее сегодня никто не смог, именно по подаче программы и сложности это было очень здорово", — рассказала ТАСС Брусникина. Сама Ромашина придает большее значение возвращению в спорт, чем рекорду. "Я просто рада, что сольная программа подошла к концу, потому что за нее я в большей степени переживала на этом чемпионате мира. Было страшновато, как воспримут судьи мое возвращение именно в сольную программу". Пополнение в семье и нелегкое возвращение Медали этого чемпионата мира стали для спортсменки особенно ценными, учитывая уход Ромашиной из спорта в связи рождением дочери в ноябре 2017 года. Решение вернуться еще раньше — по ее словам, это произошло, когда она только сошла с олимпийского пьедестала в Рио-де-Жанейро. Обычно причиной завершения карьеры становится усталость от самого вида спорта и желание сосредоточиться на семье. Сама же Ромашина подчеркивала, что была готова выступать дальше, но следующим шагом должно было быть рождение ребенка.

Одной из тех, кто оказал ей поддержку, была именно Ищенко, за что Ромашина выразила ей большую благодарность. По ее словам, Ищенко до нее прошла такой же путь, и в любую минуту можно было обратиться к ней по телефону за помощью. В итоге спортсменка вернулась на свой уровень и рассчитывает показать это и в следующем году на Олимпиаде в Токио. Данченко верит, что эта медаль чемпионата мира не станет последней для спортсменки, что в то же время не помешает спортсменки сосредоточить силы и на семье. "Татьяна Евгеньевна почти на полном серьезе мне сказала, что надо отплавать Олимпиаду, дальше, по договоренности с мужем, я возвращаюсь в семью, рожаю второго ребенка и возвращаюсь заново", — сказала по этому поводу сама синхронистка. — Получается своеобразный цикл". Впереди лишь Фелпс Самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по водным видам спорта является американский пловец Майкл Фелпс, завоевавший 26 золотых медалей. Сама спортсменка после первого золота чемпионата в Кванджу заявила, что не стремится превзойти рекорд американца, хотя на текущем чемпионате она еще может побороться за свою 21-ю золотую медаль. Ромашина считает, что достижение Фелпса должно остаться лучшим в истории, а по мнению Данченко, она является лучшей и без рекорда. "Сможет ли она обогнать Фелпса? Для этого надо остаться еще на один чемпионат мира. Но мы ни за кем не гонимся, пока у нее есть настроение, силы и желание, мы будем работать. А что нам Фелпс, мы круче Фелпса, я считаю", — сказала Данченко.

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