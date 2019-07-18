Данченко: Ромашина и Колесниченко победили с самой сложной программой в истории

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили на чемпионате мира в Кванджу с самой сложной произвольной программой в истории синхронного плавания. Об этом журналистам рассказала тренер дуэта Татьяна Данченко после окончания соревнований.

Ромашина и Колесниченко в четверг завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов, за исполнение программы они получили 97,5000 балла.

"Да, это самая сложная в истории программа. Не зря по сложности мы получили самые высокие оценки, потому что судьи разбираются в синхронном плавании. В первой линии сначала идет двойная поддержка, а потом три связки подряд - буквально через один вдох. Две связки народ уже делает, а три - никто", - рассказала Данченко.

"И дальше темп не ослабевает, на медленной части мы тоже пашем. И в последней части, как обычно, - апофеоз: три связки уместились", - добавила она.

Синхронистки на чемпионате мира впервые исполнили новую произвольную программу, в которой они предстали в образе пауков.

"За эту программу больше всего волновалась, потому что она новая и в связи с тем, что на Кубке Европы и этапах Мировой серии мы показывали другой "длинный" дуэт, а этот отрабатывали параллельно, но не в том объеме, как обычно. Поэтому я переживала за чистоту исполнения", - отметила тренер.