Рапиристка Дериглазова принесла сборной России первое золото ЧМ-2019 по фехтованию

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Чемпионат мира по фехтованию 2019 года проходит в Будапеште.

В финале 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.

Медаль Дериглазовой стала второй наградой для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее в пятницу российский шпажист Сергей Бида стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряным призером Игр-2012 в команде, она в пятый раз стала чемпионкой мира (три - в индивидуальных первенствах, два - в командных). Также на ее счету четыре победы на чемпионатах Европы (две - в индивидуальном первенстве, две - в командном турнире).

В субботу будет разыграно два комплекта наград на чемпионате в Будапеште. Призеры будут определены в индивидуальных женских соревнованиях на саблях и в индивидуальных мужских соревнованиях на рапирах. Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный - 23 июля.