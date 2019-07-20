Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев одержали вторую победу на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В технической программе на текущем чемпионате мира Гурбанбердиева и Мальцев также одержали победу. На предыдущем мировом первенстве, которое прошло в 2017 году, россияне Мальцев и Михаела Каланча стали чемпионами в произвольной программе и заняли второе место в технической.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр. 24-летний Мальцев - самый титулованный синхронист в мире, на его счету четыре победы и два вторых места на чемпионатах мира.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (8-4-0). Третье место занимает команда Германии (2-1-3).

Соревнования среди синхронистов завершатся произвольной программой в комбинации позднее в субботу. Чемпионат мира завершится 28 июля.