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ЧМ-2019 по фехтованию

Саблистка Великая не исключила, что чемпионат мира в Будапеште был последним в ее карьере

В субботу в финале индивидуального турнира 34-летняя россиянка уступила украинке Ольге Харлан
Софья Великая (слева) EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Софья Великая (слева)
© EPA-EFE/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая, ставшая серебряным призером чемпионата мира в Будапеште, не исключает, что это было последнее мировое первенство в ее карьере. Об этом Великая рассказала журналистам после финального поединка.

В финале 34-летняя спортсменка уступила украинке Ольге Харлан со счетом 14:15. Бронзовыми призерами стали гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.

"Возможно, этот чемпионат мира - последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады - продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного - чемпионкой еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное - завоевать лицензии на Олимпиаду", - сказала Великая.

"Проигрывать обидно, но серебром довольна - это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше", - сказала фехтовальщица.

Великая отметила, что сама упустила свой шанс в финале. "Проигрывала начало встречи, потом вела 14:13. Решение нанести 15-й удар было правильным, неправильным было исполнение. Бой был хороший", - подытожила Великая.

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