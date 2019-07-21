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Летние олимпийские виды спорта

Соревнования по плаванию на ЧМ-2025 могут пройти на "Казань-Арене"

В субботу бюро FINA приняло решение, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани
Бассейн на "Казань-Арене" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Бассейн на "Казань-Арене"
© Егор Алеев/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. "Казань-Арена" может принять соревнования по плаванию, которые пройдут в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом в субботу ТАСС заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло решение, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани.

"У нас еще будет дискуссия с FINA на эту тему, посмотрим, что можно будет сделать. Мы пока оставляем возможность проведения соревнований и на "Казань-Арене", и на Центральном стадионе, и на "Татнефть-Арене", и в центре "Экспо", который мы построили к World Skills. В перспективе, может, мы даже решим построить новый большой многофункциональный объект. На сегодня концепт еще не принят", - сказал Леонов.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Теги
РоссияТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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