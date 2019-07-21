Свищев: ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани станет знаковым событием для России

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Казани станет важным событием для всей страны. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Решение о проведении чемпионата мира 2025 в Казани было принято в воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA). Казань принимала чемпионат мира в 2015 году.

"Это знаковое мероприятие не только для Казани, но и для России в целом, поэтому я рад, что было принято такое решение, и хочу поздравить Республику Татарстан, - сказал Свищев. - Казань уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта на высочайшем уровне. Я сам был на чемпионате в Казани в 2015 году, там провели замечательный праздник, и он признан одним из самых успешных чемпионатов мира. Казань неспроста выбрана площадкой для проведения подобных соревнований: оргкомитет умеет проводить подобные мероприятия, знает, как это нужно делать, в Татарстане очень любят этот вид спорта, поэтому уверен, что и в 2025 году мы проведем чемпионат на самом высоком уровне".

"Это серьезное событие для развития и популяризации спорта, именно крупные спортивные соревнования способствуют этому. Плюс это признание того, что в России все соревнования проводятся на высочайшем уровне. В непростых международных условиях для нас важно проводить любое международное мероприятие в нашей стране. Это не дешевое удовольствие, но это того стоит", - добавил Свищев.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Турнир 2021 года пройдет в японской Фукуоке, 2023-го - в Дохе (Катар).