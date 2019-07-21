Австралийский пловец Хортон бойкотировал фотосессию с победителем ЧМ Сунь Яном

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Австралиец Мак Хортон отказался фотографироваться и жать руку победителю чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на дистанции 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну. Соревнования проходят в Кванджу.

Сунь Ян одержал победу, показав время 3 минуты 42,44 секунды. Хортон стал вторым (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23).

После церемонии награждения Хортон отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение.

В феврале трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля. Международная федерация плавания не стала применять никаких санкций к спортсмену.

"Кое-кто распространяет обо мне странные слухи, есть люди, которые хотят меня этим вывести из равновесия, но я сосредоточен только на том, что делаю здесь - на соревнованиях, - сказал Сунь Ян. - Австралиец (Хортон - прим. ТАСС) может выразить свое недовольство мной, но я здесь представлю страну. Это нормально игнорировать меня как Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать. Но я говорю спасибо даже тем, кому я сегодня не нравлюсь".

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.