Эстафетная команда поздравила пловца Гринева с днем рождения после завоевания серебра ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Российская эстафетная команда поздравила Владислава Гринева с днем рождения после того, как он помог ей завоевать серебро чемпионата мира на дистанции 4 по 100 м вольным стилем. После окончания соревнований партнеры Гринева по команде Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов дружно прокричали поздравительные слова, стоя перед журналистами.

Российская команда в эстафете уступила только американцам. "У меня никогда не было соревнований в день рождения, так что такое со мной впервые, - сказал Гринев. - Вот, сейчас ребята меня поздравили".

"Будет ли торт? Пока рано. Из риса? Рис у меня каждый день", - добавил он.

Эта медаль для Гринева стала первой на чемпионате мира на длинной воде. "С американцами можно бороться, они такие же люди. Не такой уж у нас и большой отрыв, надеюсь, на Олимпиаде уже они будут позади нас", - прокомментировал спортсмен результат.

Медаль стала первой для сборной России по плаванию на текущем турнире. На предыдущем чемпионате мира россияне заняли четвертое место в кролевой эстафете 4 по 100 м.