Пловец Рылов заявил, что у него свело все тело на финише эстафеты чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, финишировавший в кролевой эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Кванджу, рассказал журналистам, что под конец дистанции от усталости у него свело все тело.

Российская команда в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Рылова стала второй в эстафете, уступив только американцам.

"Под конец этапа "убило"? Очень сильно, до такого не доходило никогда. Помимо того, что привычно свело руки и ноги, начало сводить грудь, пресс, спину, поясницу, все. Было бы интересно узнать свой лактат прямо сейчас. Думаю, до такого не поднимал никогда в жизни", - рассказал Рылов, который является чемпионом мира 2017 года на дистанции 200 м на спине.

"Я видел, как старались ребята, и американцы были рядом. Терять было нечего, вот и погнал веселиться", - добавил он.

Спортсмен рассказал, что изначально должен был плыть второй этап, однако за пару часов до эстафеты расстановку команды поменяли. "Сначала "завис" немного. Такое же удивление у меня было, когда мы плыли комбинированную эстафету 4 по 50 на чемпионате мире на короткой воде: тогда мне сказали плыть кроль вместо Морозова, хотя я утром плыл спину. И в итоге дал 20,11 секунды, может, последний этап - это мое?" - рассказал спортсмен.

Эта медаль стала первой для сборной России по плаванию на текущем турнире. На предыдущем чемпионате мира россияне заняли четвертое место в кролевой эстафете 4 по 100 м.