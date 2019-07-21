Семин: матч ФК "Локомотив" с "Рубином" понравился больше, чем с "Тамбовом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый матч футбольного клуба "Локомотив" в чемпионате России сезона-2019/20 против "Рубина" главному тренеру москвичей Юрию Семину понравился больше, чем игра второго тура с "Тамбовом". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал в воскресенье Семин.

В воскресенье в домашнем матче второго тура чемпионата России "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом". В первом туре железнодорожники сыграли вничью с "Рубином" (1:1).

"Первый матч с "Рубином" понравился, хотя в обороне было больше ошибок, чем я думал. Но игра была достаточно хорошей оба тайма. Сегодня, наоборот, в первом тайме додавили, и если бы не это, во втором нам было бы сложно", - сказал Семин.

Во втором тайме Семин получил желтую карточку. Согласно новым правилам, судья может показывать тренерам не только красные, но и желтые карточки. "Все нормально, я нарушил, вышел из зоны, поэтому дали карточку по новому правилу. Но лучше бы скорее ввели VAR [система видеоассистента рефери], было бы качественнее и полезнее", - отметил он.

В третьем туре "Локомотив" сыграет в гостях с московским ЦСКА 28 июля.

Ситуация с продлением контракта не сказалась на игре Гилерме

"Локомотив" 19 июля объявил о продлении соглашения с вратарем Гилерме, контракт рассчитан на три года. Ранее Гилерме назвал неприятной ситуацию с продлением контракта с московским клубом, переговоры по которому шли на протяжении полугода.

"Никак не сказалась ситуация с контрактом, - отметил Семин. - Гилерме - один из тех, кто сегодня сыграл ровно и стабильно. Все, что было в воздухе, он взял, явных моментов не было, все забрал".

"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место. "Тамбов", не набрав очков, занимает последнее, 16-е место. В третьем туре "Локомотив" сыграет с московским ЦСКА 28 июля, "Тамбов" примет московский "Спартак" 27 июля.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял "на ноль".

В 2015 году Гилерме, который родился в Бразилии, получил российское гражданство. В составе сборной России голкипер дебютировал в марте 2016 года в товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Всего в составе национальной команды он провел восемь матчей, в которых пропустил пять голов, в шести играх из восьми сумел не пропустить.