Представление "Порту" - соперника "Краснодара" по третьему квалификационному раунду ЛЧ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Соперником футболистов "Краснодара" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов стал португальский "Порту". Российский клуб начнет выступление в главном еврокубке с противостояния с одной из самых успешных и известных команд Португалии.
"Порту" основан в 1893 году, за это время клуб 28 раз выигрывал чемпионат Португалии. Первый титул "драконы" завоевали еще в сезоне-1934/35. В прошлом сезоне "Порту" стал вторым в национальном первенстве, уступив титул принципиальному сопернику - лиссабонской "Бенфике".
Выступление в главном европейском клубном турнире давно стало для "Порту" привычкой - команда неизменно выходит в групповой раунд соревнований, кроме сезона-2010/11. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов португальский коллектив дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч был разгромлен будущим обладателем трофея английским "Ливерпулем" - 1:6. На групповом этапе португальцы дважды обыграли московский "Локомотив" - 3:1 в гостях и 4:1 дома.
Лучшим результатом "Порту" за всю историю выступления в Лиге чемпионов стала победа в розыгрыше турнира сезона-2003/04. Тогда португальская команда, которую возглавлял Жозе Моуринью, в финале обыграла "Монако" со счетом 3:0, один из мячей на свой счет записал россиянин Дмитрий Аленичев.
Серьезные изменения в составе
Текущее межсезонье проходит для "Порту" под знаком реновации состава. Португальский клуб славится отличной способностью растить звезд мировой величины и позднее продавать их в топ-клубы за большие деньги. Этим летом подобный переход уже состоялся - 21-летний бразильский защитник Эдер Милитао за €50 млн отправился в мадридский "Реал".
Существенные потери понесла и полузащита португальского гранда - многолетний лидер команды мексиканец Эктор Эррера на правах свободного агента перешел в мадридский "Атлетико", за €12 млн продан в "Севилью" креативный хавбек из Испании Оливер Торрес. К тому же в "Атлетико" перешел еще один защитник Фелипе, не стал продлевать контракт алжирский форвард Ясин Браими.
Под вопросом находится будущее 38-летнего вратаря Икера Касильяса, который в начале мая на тренировке команды перенес сердечный приступ. Легендарный голкипер в ближайшее время может объявить о завершении карьеры и войти в административный штаб "Порту".
Состав "драконов" летом пополнил хорошо известный по выступлениям за московский "Спартак" форвард Зе Луиш. 28-летний нападающий уже успел отличиться за новую команду в товарищеском матче с испанским "Бетисом". Также выделяются переходы опытного защитника "Ромы" Ивана Маркано, успевшего поиграть за казанский "Рубин", и талантливого полузащитника из Колумбии Луиса Диаса, чье имя связывали с возможным трансфером в санкт-петербургский "Зенит".
Чемпионат Португалии еще не начался, поэтому говорить о хорошей форме "Порту" не приходится. Вместе с серьезными изменениями в составе это может сыграть на руку "Краснодару".
Главным тренером "Порту" является 44-летний Сержиу Консейсау, который работает на своем посту с лета 2017 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе "Драгау", который вмещает 52 тысячи зрителей.