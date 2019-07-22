Представление "Порту" - соперника "Краснодара" по третьему квалификационному раунду ЛЧ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Соперником футболистов "Краснодара" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов стал португальский "Порту". Российский клуб начнет выступление в главном еврокубке с противостояния с одной из самых успешных и известных команд Португалии.

Шалимов: "Краснодару" важно не пропустить в первом матче с "Порту" в квалификации ЛЧ

"Порту" основан в 1893 году, за это время клуб 28 раз выигрывал чемпионат Португалии. Первый титул "драконы" завоевали еще в сезоне-1934/35. В прошлом сезоне "Порту" стал вторым в национальном первенстве, уступив титул принципиальному сопернику - лиссабонской "Бенфике".

Выступление в главном европейском клубном турнире давно стало для "Порту" привычкой - команда неизменно выходит в групповой раунд соревнований, кроме сезона-2010/11. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов португальский коллектив дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч был разгромлен будущим обладателем трофея английским "Ливерпулем" - 1:6. На групповом этапе португальцы дважды обыграли московский "Локомотив" - 3:1 в гостях и 4:1 дома.

Лучшим результатом "Порту" за всю историю выступления в Лиге чемпионов стала победа в розыгрыше турнира сезона-2003/04. Тогда португальская команда, которую возглавлял Жозе Моуринью, в финале обыграла "Монако" со счетом 3:0, один из мячей на свой счет записал россиянин Дмитрий Аленичев.

Серьезные изменения в составе

Текущее межсезонье проходит для "Порту" под знаком реновации состава. Португальский клуб славится отличной способностью растить звезд мировой величины и позднее продавать их в топ-клубы за большие деньги. Этим летом подобный переход уже состоялся - 21-летний бразильский защитник Эдер Милитао за €50 млн отправился в мадридский "Реал".