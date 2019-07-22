Пловец Костин стал призером ЧМ, несмотря на отсутствие современных условий для тренировок

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Олег Костин, завоевавший серебро на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира, в родном Нижнем Новгороде не может качественно отрабатывать старты из-за отсутствия современных тумбочек в местном бассейне. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Костин в южнокорейском Кванджу проиграл только американцу Калебу Дресселу.

"В чем феномен Дрессела? Скорее, просто дело во мне: я работаю на этой дистанции только четвертый год. Плюс у меня нет таких возможностей для тренировок, нет таких современных тумбочек, чтобы тренировать старт", - сказал Костин.

"У меня советские тумбочки, поэтому старты я тренирую или на сборах, или уже на самих соревнованиях. А для "полтинника" старт имеет очень большое значение: если выигрываешь старт, выигрываешь и заплыв. Я стартую с двух ног, и если в такие же условия поставить Дрессела, думаю, я бы с ним зарубился", - пояснил он.

Дистанция 50 м баттерфляем не входит в программу Олимпиад.