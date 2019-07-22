"Краснодар" проведет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с "Порту" 7 августа

ТАСС, 22 июля. Определились даты проведения матчей российского футбольного клуба "Краснодар" с португальским "Порту" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Первый матч пройдет 7 августа в Краснодаре, ответный - 13 августа в Порту. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

"Краснодар" занял третье место по итогам чемпионата России в прошедшем сезоне, клуб, образованный в 2008 году, впервые будет играть в Лиге чемпионов. В прошлом году краснодарская команда выступала в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала, где уступила испанской "Валенсии" (1:1, 1:2).

"Порту" занял второе место в чемпионате Португалии по итогам прошлого сезона. Португальский клуб является двукратным победителем Лиги чемпионов (1987, 2004), также "Порту" дважды выигрывал Лигу Европы и один раз - Суперкубок УЕФА. В прошлом сезоне "Порту" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира - английскому "Ливерпулю".