Московское "Динамо" заключило контракт с лучшим бомбардиром МХЛ

ТАСС, 22 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подписал соглашение с нападающим Антоном Васильевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на один сезон. Соглашение носит двусторонний характер.

Васильев является воспитанником "Динамо". В минувшем сезоне форвард выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за петербургское "Динамо", в составе которого набрал 95 (41 шайба + 54 передачи) очков в 57 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром турнира. В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в шести играх. Также Васильев находился в системах московских клубов ЦСКА и "Спартак", в КХЛ Васильев не провел ни одной встречи.

"Динамо" откроет новый сезон домашним матчем с нижегородским "Торпедо" 2 сентября. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский "Йокерит" (счет в серии 4-2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.