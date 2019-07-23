Золотая рапира. Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете на ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки завоевали второе золото сборной России на чемпионате мира в Будапеште. Награду высшей пробы в копилку национальной команды добавили Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.

Дериглазова: российские рапиристки сделали все, чтобы итальянки не взяли реванш на ЧМ

Сборная России за день до окончания чемпионата мира занимает первую строку общего зачета, завоевав шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Первое золото для команды на турнире взяла Дериглазова. Серебряными призерами стал саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и команда шпажисток. Бронзовую медаль завоевал рапирист Дмитрий Жеребченко.

В финале командного турнира рапиристок россиянки встретились со своими принципиальными соперницами из Италии. Ровно месяц назад спортсменки не позволили итальянкам выйти в финал чемпионата Европы в Дюссельдорфе, а на текущем турнире Дериглазова выиграла у итальянки Элизы ди Франчиски на аналогичной стадии в личном зачете. Ей же она нанесла в дополнительное время решающий укол в финале командных соревнований.

"Ждали, что встреча будет тяжелой и закончится именно на приоритете. Однако мы сделали все возможное и невозможное. Хотели закончить этот чемпионат мира на хорошей ноте", - сказала Дериглазова после победы.

Эмоции на контроле

Старший тренер команды Дмитрий Шевченко на протяжении всей финальной встречи сохранял завидное спокойствие, которое передавал и спортсменкам. Даже в момент, когда соперницы вышли вперед на два укола, он уверенно повторял: "Все хорошо, контролируем эмоции".

"Изначально договорились с девочками, что всех своих "тараканов" обсуждаем заранее. Держим эмоции под контролем, осознаем существующие проблемы, ставим большие цели и решаем небольшие задачи по пути к их достижению", - сказал Шевченко после завершения поединка.

Тактика Шевченко работает, ведь в нынешнем сезоне рапиристки сначала выиграли командный Кубок мира в Германии, через месяц - чемпионат Европы, а теперь стали лучшими на чемпионате мира. "Три выстрела и три в десятку. Я доволен, так как все это является этапами олимпийского отбора", - подытожил тренер выступление спортсменок в сезоне.

Для российских рапиристок это пятая победа на чемпионатах мира (2002, 2006, 2011, 2016, 2019). Еще пять раз команда становилась серебряным призером (2001, 2003, 2007, 2014, 2015) мировых первенств и дважды - бронзовым (2013, 2017). Бронзу чемпионата мира - 2019 завоевали рапиристки из США.

Командное стоит выше личного

Российская команда шпажистов, за которую выступали Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос, показала на чемпионате мира седьмой результат. Победителями турнира стала сборная Франции, в финале выигравшая у Украины со счетом 45:37. Бронзовые медали мирового первенства завоевали спортсмены из Швейцарии, победившие команду Китая (45:35).

Россияне в 1/8 финала россияне стали сильней казахстанских шпажистов (45:44), но в четвертьфинале уступили китайцам (41:45). В турнире за места с 5-го по 8-е россияне проиграли итальянцам (33:35) и победили команду Израиля (45:42).

Серебряный призер чемпионата мира Бида в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что произошедшее усложнит команде задачу олимпийского отбора, но не лишает ее возможности бороться за попадание на Игры в дальнейшем. "Все мы являемся шестеренками одной машины и ехали сюда за командной победой. О личных достижениях тут вообще никто не думал", - отметил шпажист.

Чемпионат мира завершится 23 июля соревнованиями саблисток и рапиристов. Вслед за сборной России в общем зачете идут команды Франции (2-1-0) и Южной Кореи (2-0-1).