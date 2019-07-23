Мамедов: Дериглазова и Великая остаются заслуженными лидерами российского фехтования

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по фехтованию в Будапеште. Российская команда завоевала три золотые, три серебряные и бронзовую медали. Дериглазова завоевала золото в личном и командном турнирах, Великая - серебро в личном и золото в командном.

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова заслуженно остаются лидерами российского фехтования, которые ведут за собой вперед всю команду. Таким мнением с журналистами по окончании чемпионата мира в Будапеште поделился во вторник главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

"Столько лет они тащат на себе и в личных турнирах, и в команде, сколько же в них энергетики. Как когда-то говорил мой тренер Марк Петрович Миллер, кто-то сильный спортсмен, а кто-то великий - до него Господь бог дотронулся, это про них", - отметил Мамедов.

"Я помню Великую на чемпионате мира 2003 года, а 14 лет назад она была второй на чемпионате мира в личных соревнованиях. И они все равно борются, хотя понятно, что тяжело, что не так все просто - у Софьи дети, у Инны дочь, а они идут и тренируются", - подчеркнул Мамедов.

Комментируя выступление олимпийской чемпионки Яны Егорян, которой не удалось завоевать личную медаль чемпионата, Мамедов сказал: "Она выпала на несколько месяцев - фехтовала на морально-волевых. Не было легкости и куража. В личном турнире она не смогла добиться успеха, может быть, это позволило ей так биться в командном?"

Несчитанные медали

Мамедов назвал безусловным открытием чемпионата саблистку Ольгу Никитину, показавшую прекрасное фехтование в командном турнире. "Оля Никитина - безусловное открытие, звездочка, которая своими руками добилась золота чемпионата мира. Она своими руками ее себе на грудь повесила и команде тоже", - сказал главный тренер.

"Личное серебро шпажиста Сергея Биды - это наша несчитанная медаль. Предположить себе такое не могли, а он был близок и к золоту. С такими неудобными соперниками справлялся. Здорово фехтовал саблист Константин Лоханов", - подытожил Мамедов.

Золотые медали сборной России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по по фехтованию на саблях и рапирах, серебряные награды выиграли саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская команда шпажисток, бронза на счету рапириста Дмитрия Жеребченко.