Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

30-летний Нурмагомедов сместил со второго места в рейтинге действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонса, который переместился на третью позицию. Возглавляет рейтинг его соотечественник Даниэль Кормье, удерживающий пояс чемпиона UFC среди тяжеловесов с 2018 года. Будущий соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье занимает восьмое место, бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выбыл за пределы десятки лучших бойцов UFC (11-е место). В топ-15 рейтинга попали три женщины - обладательница поясов в легчайшем и полулегком весах бразильянка Аманда Нуньес (четвертое место), выступающая за Перу чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шеаченко (13-е), а также еще одна бразильянка Джессика Андраде (15-е).

Нурмагомедов является первым россиянином - чемпионом UFC (легкий вес). Он завоевал пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы. Его поединок с Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.