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Летние неолимпийские виды спорта

Романов: сборная России по пляжному футболу идеально сыграла с швейцарцами

Россияне победили швейцарцев в матче первого тура второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу, разгромившая команду Швейцарии в матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира, идеально выполнила план на игру. Об этом заявил журналистам после игры в среду игрок сборной России Кирилл Романов.

В стартовом матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира сборная России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 9:3. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

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"Тренер сказал, что сегодняшний матч будет большим шагом вперед к чемпионату мира. Мы это понимали, нужно отдать должное всем ребятам, все были заряжены, были одним целым, одним костяком, быстро менялись. И даже дождь и вообще ничего не помешало нашим планам, хорошо тренерский штаб разобрал соперника, потому что мы полностью выполнили установку, владели преимуществом", - сказал Романов.

"Конкретно со сборной Швейцарии, то как мы разобрали и действовали по установке, то все идеально выполнено на 100%. Надеюсь, что это закрепим, все на эмоциях, но нужно подостыть - завтра все равно важный матч. Сегодня мы увидели, что в первом тайме сборная Азербайджана немного удивила, они хорошо играли, тактически грамотно действовали. Нам, конечно, надо остыть, сохранить все эмоции и силы, и завтра уже выпустим все", - добавил футболист.

Следующий матч второго группового этапа сборная России проведет с командой Азербайджана. Встреча пройдет 25 июля (начало - 18:45).

Соревнования завершатся 27 июля. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).

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