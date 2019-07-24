Игрок команды Швейцарии Станкович: cборная России по пляжному футболу играла как танк

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по пляжному футболу наступали как танки в матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира с командой Швейцарии и были сильнее в каждом аспекте. Таким мнением поделился с журналистами после игры в среду игрок сборной Швейцарии Деян Станкович.

В стартовом матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира сборная России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 9:3. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

"В этой встрече у нас не было шансов, они были сильнее. Сборная России наступала как танк: она доминировала, была лучше в каждом аспекте и с первых минут контролировала игру, - заявил Станкович. - Могу лишь высказать большое уважение российской команде. А нам сейчас нужно забыть об этой встрече, для нас ничего не потеряно, впереди еще два матча, в которых нужно выиграть".

Следующий матч второго группового этапа сборная России проведет с командой Азербайджана. Встреча пройдет 25 июля (начало - 18:45).

Соревнования завершатся 27 июля. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).