Доминировать в каждом аспекте. Сборная России по пляжному футболу разгромила швейцарцев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу начала заключительную стадию европейского квалификационного турнира к чемпионату мира - 2019 победой над командой Швейцарии - 9:3. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". В четверг стартовал второй групповой этап отборочного турнира, на котором будут определены пять сильнейших команд - участниц мирового первенства в Парагвае. Сборная России попала во вторую группу, где ей противостоят команды Азербайджана, Испании и Швейцарии. В первой группе поборются команды Белоруссии, Италии, Польши и Португалии. В Асунсьон поедут первые две команды из каждой группы, в матче за последнюю путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.

На эту тему Россияне обыграли швейцарцев на втором групповом этапе отбора на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Швейцарии считается одним из грандов европейского пляжного футбола наравне с командами России, Испании, Италии и Португалии. Лидером сборной является Деян Станкович, который знаком российским любителям пляжного футбола по выступлениям за московский "Локомотив" (2010-2013), ЦСКА (2014) и санкт-петербургский "Кристалл" (2017). Матч со сборной Швейцарии должен был стать первой серьезной проверкой для россиян, которые ранее на турнире играли лишь со сборными второго эшелона, не сумевшими создать команде проблем. С первых минут встречи российские футболисты намного активнее вступали в прессинг и не давали пространства швейцарцам для развития атак. По прошлым играм турнира было ясно, что сборная России сильна в начале встречи, так случилось и в этот раз: россияне забивали на любой вкус и вели к концу второго периода со счетом 7:1, а голами отметились чемпионы мира Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Алексей Макаров и Юрий Крашенинников. "Сборная России наступала как танк: она доминировала, была лучше в каждом аспекте и с первых минут контролировала игру. Могу лишь высказать большое уважение российской команде", - подчеркнул отличившийся единственным голом в этом отрезке в составе швейцарцев Станкович. В третьем периоде россияне сбавили темп, дав команде Швейцарии больше свободы в атаке. У россиян отличились все те же Макаров и Крашенинников, у швейцарцев забили Ягги Моритц и голкипер Ягги Валентин, поразивший ворота со своей половины поля и установивший окончательный счет - 9:3 в пользу сборной России. "Конкретно со сборной Швейцарии, то как мы разобрали и действовали по установке, то все идеально выполнено на 100%. Надеюсь, что это закрепим, все на эмоциях, но нужно подостыть - завтра все равно важный матч", - сказал после встречи игрок сборной России Кирилл Романов. В следующем матче россиянам будет противостоять сборная Азербайджана. Встреча пройдет 25 июля (начало - 18:45 мск). Путь сборной ко второму групповому этапу и новый формат Формат, по которому проходит европейский квалификационный турнир, применен в первый раз и вызвал у многих вопросы. 19 команд были разделены на пять групп, из которых в 1/8 финала выходили по три сборные, а все команды группы D из-за отказа сборной Украины напрямую вышли в следующую стадию.