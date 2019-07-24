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Летние неолимпийские виды спорта

Доминировать в каждом аспекте. Сборная России по пляжному футболу разгромила швейцарцев

Россияне с победы над швейцарцами начали второй групповой этап отборочного турнира чемпионата мира
Игроки сборной России Алексей Макаров и команды Швейцарии Ягги Мориц Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки сборной России Алексей Макаров и команды Швейцарии Ягги Мориц
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу начала заключительную стадию европейского квалификационного турнира к чемпионату мира - 2019 победой над командой Швейцарии - 9:3. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В четверг стартовал второй групповой этап отборочного турнира, на котором будут определены пять сильнейших команд - участниц мирового первенства в Парагвае. Сборная России попала во вторую группу, где ей противостоят команды Азербайджана, Испании и Швейцарии. В первой группе поборются команды Белоруссии, Италии, Польши и Португалии. В Асунсьон поедут первые две команды из каждой группы, в матче за последнюю путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.

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Сборная Швейцарии считается одним из грандов европейского пляжного футбола наравне с командами России, Испании, Италии и Португалии. Лидером сборной является Деян Станкович, который знаком российским любителям пляжного футбола по выступлениям за московский "Локомотив" (2010-2013), ЦСКА (2014) и санкт-петербургский "Кристалл" (2017). Матч со сборной Швейцарии должен был стать первой серьезной проверкой для россиян, которые ранее на турнире играли лишь со сборными второго эшелона, не сумевшими создать команде проблем.

С первых минут встречи российские футболисты намного активнее вступали в прессинг и не давали пространства швейцарцам для развития атак. По прошлым играм турнира было ясно, что сборная России сильна в начале встречи, так случилось и в этот раз: россияне забивали на любой вкус и вели к концу второго периода со счетом 7:1, а голами отметились чемпионы мира Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Алексей Макаров и Юрий Крашенинников. "Сборная России наступала как танк: она доминировала, была лучше в каждом аспекте и с первых минут контролировала игру. Могу лишь высказать большое уважение российской команде", - подчеркнул отличившийся единственным голом в этом отрезке в составе швейцарцев Станкович.

В третьем периоде россияне сбавили темп, дав команде Швейцарии больше свободы в атаке. У россиян отличились все те же Макаров и Крашенинников, у швейцарцев забили Ягги Моритц и голкипер Ягги Валентин, поразивший ворота со своей половины поля и установивший окончательный счет - 9:3 в пользу сборной России. "Конкретно со сборной Швейцарии, то как мы разобрали и действовали по установке, то все идеально выполнено на 100%. Надеюсь, что это закрепим, все на эмоциях, но нужно подостыть - завтра все равно важный матч", - сказал после встречи игрок сборной России Кирилл Романов.

В следующем матче россиянам будет противостоять сборная Азербайджана. Встреча пройдет 25 июля (начало - 18:45 мск).

Путь сборной ко второму групповому этапу и новый формат

Формат, по которому проходит европейский квалификационный турнир, применен в первый раз и вызвал у многих вопросы. 19 команд были разделены на пять групп, из которых в 1/8 финала выходили по три сборные, а все команды группы D из-за отказа сборной Украины напрямую вышли в следующую стадию.

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Очевидным плюсом формата является зрелищность для зрителей: российские болельщики приходили на матчи сборной даже в дождь и изо дня в день наблюдали уверенные победы команды. Сами игроки отмечали, что эта стадия для них стала несколько разминочной: после разгрома эстонцев со счетом 7:2 Крашенинников отметил, что уровень соперника откровенно не соответствует россиянам. "Соперник слабый, о чем здесь говорить, лучше по сути сыграть с тем же "Локомотивом", нам это будет полезнее", - заявил он. Также на групповом этапе сборная России одержала верх над немцами (6:2), а победа над венграми (5:1) собрала наибольшее количество зрителей на трибунах во многом из-за проходящего позднее в тот же день на БСА "Лужники" концерта рок-группы Metallica.

Ключевым моментом такого формата стал 1/8 финала, так как в ходе жеребьевки лучшие сборные мирового рейтинга не могли пересечься между собой и попадали на более слабых соперников, после чего победители матчей на втором групповом этапе формировали два квартета. Соответственно, возможность сюрприза и прохода во второй этап аутсайдеров крайне мала, что ставит под вопрос необходимость их участия в турнире. Данный формат вместо привлечения интереса к пляжному футболу в других европейских странах лишь способствует участию в чемпионате мира сильнейших сборных континента.

Российская сборная ожидаемо одержала разгромную победу над командой Молдавии (8:0) и поборется за путевку на чемпионат мира. По словам забившего ранее на турнире два мяча голкипера сборной России Максима Чужкова, по этому матчу не стоит делать каких-либо выводов.

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