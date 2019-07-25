"Им восхищались соперники". 60 лет со дня рождения народного футболиста Федора Черенкова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Одному из самых популярных игроков в истории советского и российского футбола, полузащитнику "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову в четверг исполнилось бы 60 лет. О рекордсмене по числу матчей в составе красно-белых (494 игры, 121 гол) с теплотой и глубоким уважением высказываются как соперники и одноклубники, так и молодое поколение футболистов. Признание Черенкова, который ушел из жизни 4 октября 2014 года, не сводится к подсчету выигранных им титулов и завоеванных индивидуальных наград. Он завоевал три титула чемпиона СССР, побеждал в чемпионате и Кубке России, а также признавался лучшим футболистом страны в 1983 и 1989 годах, однако любители футбола ценят его не только за это. Он запомнился болельщикам своей игрой, умением принимать нестандартные решения на поле и выполнять казавшиеся невозможными передачи.

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До того, как Черенков стал на постоянной основе играть в стартовом составе "Спартака", функции диспетчера в команде исполнял Юрий Гаврилов. Бывший полузащитник красно-белых отметил, что между ними не было соперничества. "Мы не были с ним такими уж конкурентами на поле, в определенный момент я понял, что Федор лучше может играть на этой позиции. И когда я ушел из "Спартака", именно он занял мою позицию в команде, сказал Гаврилов. - На поле мы чувствовали друг друга спинным мозгом, то есть я мог дать пас пяткой не глядя и чувствовал, что Федя должен быть там - он там был всегда. У нас с ним был единый мозг на поле - одинаково понимали, как надо действовать". "Федор был великолепным, широкой души человеком, никому никогда не сделал плохого, - продолжил он. - Если говорить о нем, как о футболисте, то тут уже добавить нечего - болельщики "Спартака", партнеры по команде получали огромную радость от его игры. Мы до последних его дней общались". "По человеческим и футбольным качествам с ним никто не сравнится" Бывший спартаковец Александр Мостовой, вспоминая Черенкова, в первую очередь отметил его человеческие качества. Вместе они успели поиграть с 1987 по 1991 год. "Федор отличался прежде всего скромностью и добротой, - сказал он. - Я был наслышан о нем как о футболисте еще до того, как попал в "Спартак". В то время был один канал и одна газета, поэтому ясно, что если где-то что-то говорилось, то не о всех футболистах, а о тех, которые что-то решали на поле. Когда оказался в "Спартаке", для меня это было что-то невообразимое; за четыре года ни разу не услышал от него громкого слова".

Описание Федор Черенков, 1994 год © Игорь Уткин/ТАСС

"О его футбольных качествах все прекрасно знали и только поражались им, - продолжил Мостовой, успевший поиграть за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельту" и "Алавес". - Он делал на поле то, что многим и во сне не могло присниться, и главное - не на публику, а так, как считал нужным. Многие спрашивают: "Как он это делал?" Он просто думал в три раза быстрее, поэтому у него получались эти передачи, а в быту это скромнейший человек из всех, что я встречал за все годы в футболе". Бывший полузащитник красно-белых убежден в том, что никто из современных футболистов не способен приблизиться к статусу Черенкова как народного футболиста. "Многие со мной поспорят, но мы живем в другое время, время разбалованности. По футбольным качествам с ним никто не может сравниться, а по человеческим - тем более", - отметил он. Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов почти половину футбольной карьеры провел в "Торпедо", но в сезоне-1980 успел поиграть и за "Спартак". "Он был великолепным футболистом, выдающимся игроком по футбольному интеллекту, - отметил Филатов. - Я думаю, что он входит в десятку лучших футболистов в истории СССР. Федор творил вещи на поле, которые восхищали и партнеров по команде, и соперников, такое ощущение, что на поле у него глаза были абсолютно везде, все видел в игре". "Он был очень спокойным, скромным, выдающимся человеком, вообще, эта черта была присуща многим футбольным гениям того времени, - добавил бывший игрок. - Я даже не могу вспомнить каких-то экстравагантных случаев, связанных с Федором, потому что он был спокойным и не пытался как-то выделиться". "О Черенкове говорят, как об идеальном человеке" В нынешнем составе "Спартака" главным долгожителем является грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Вспоминая о Черенкове в интервью клубной пресс-службе, 26-летний игрок отметил высокий футбольный интеллект прославленного спартаковца, его технику, культуру передачи и отличное видение поля.

Описание Федор Черенков, 1991 год © Игорь Уткин/ТАСС