Прыгунья в длину Клишина хочет в Катаре побороться за медаль чемпионата мира

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2019 года в прыжках в длину Дарья Клишина пока не строит никаких планов на осеннее мировое первенство в Катаре, но хочет там побороться за медаль. Об этом Клишина сообщила журналистам в четверг.

На чемпионате мира - 2017 в Лондоне Клишина заняла второе место с результатом 7,00 м. Сезон-2018 она пропустила.

"Конкретных планов на чемпионат мира в Катаре у меня нет. Но, конечно, хочется побороться там за медаль. Про результат сложно говорить пока, потому что этот сезон для всех является экспериментальным, так как чемпионат мира пройдет достаточно поздно. Еще есть два месяца на подготовку, главное, сохранить здоровье", - призналась Клишина.

На чемпионате России в Чебоксарах Клишина победила, прыгнув в лучшей попытке на 6,82 м.

"Сегодня у меня была потрясающая техническая тренировка. Этим я очень довольна, хотя результат мог быть и получше, так как несколько попыток были не с планки, а гораздо дальше. Но ничего страшного не произошло, теперь знаю над чем работать. Сегодня было все более стабильно, чем на моих предыдущих стартах, ведь каждый из них - это определенная ступенька к чемпионату мира", - считает спортсменка.

21 июня Клишина выступила на турнире в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационный норматив на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио. Клишина - серебряный призер чемпионата мира - 2017, двукратная чемпионка Европы в помещении. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.