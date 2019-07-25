Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до двух баллов

ТАСС, 26 июля. Португалия приблизилась к России, которая занимает шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего соревновательного года заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На этой неделе прошли первые матчи вторых квалификационных раундов в обоих еврокубках. В четверг тульский "Арсенал" на своем поле со счетом 0:1 проиграл азербайджанскому "Нефтчи", а португальская "Витория" на выезде обыграла люксембургский "Женесс" - 1:0. Таким образом, после старта команд из обеих стран в еврокубковом сезоне-2019/20 отрыв России от Португалии сократился до двух баллов. Суммарный коэффициент первой в таблице УЕФА на данный момент равен 42,216 балла, а второй - 40,149 балла.

В случае неудачных выступлений российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы ее представительство в главном еврокубковом турнире сократится с трех команд до двух. "Арсенал" и "Витория" - первые представители России и Португалии, начавшие выступление в еврокубках-2019/20. С третьего отборочного раунда Лиги чемпионов стартуют "Краснодар" и "Порту", которым предстоит побороться между собой за право выступить в раунде плей-офф этого турнира.

В Лиге Европы с аналогичной стадии международную кампанию начнут "Спартак" и "Брага". Соперником красно-белых станет швейцарский "Тун", а команда из Португалии будет бороться за выход в раунд плей-офф с победителем пары "Лехия" (Гданьск, Польша) - "Брондбю" (Дания). С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". С основной сетки путь в Лиге Европы начнут еще по одному представителю из столиц России и Португалии - ЦСКА и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.