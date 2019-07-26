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Летние олимпийские виды спорта

Коу стал единственным кандидатом на выборах главы IAAF

Выборы пройдут в конце сентября
Cебастьян Коу EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Cебастьян Коу
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 26 июля. Британец Себастьян Коу стал единственным кандидатом на выборах президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Коу стал президентом IAAF четыре года назад, его единственным конкурентом в борьбе за пост являлся глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который в итоге был избран первым вице-президентом организации. Очередные выборы главы IAAF пройдут в конце сентября перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. 62-летний британец, который является двукратным олимпийским чемпионом в беге, ранее заявлял о намерении переизбираться на второй срок.

Помимо выборов президента, на конгрессе IAAF пройдут выборы на другие руководящие должности в организации. Представители России в них не смогут принять участие, поскольку национальная федерация сейчас лишена своих прав и не могла выдвинуть кандидатов до 25 июня. Это означает, что на четыре года Россия лишится всех руководящих должностей в IAAF.

Четыре года назад в совет IAAF - второй после конгресса руководящий орган ассоциации - был избран Михаил Бутов. В технический комитет IAAF от России вошла Елена Орлова, в женский комитет - Татьяна Лебедева.

Теги
Коу, СебастьянЛетние олимпийские виды спорта
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