Коу стал единственным кандидатом на выборах главы IAAF

ТАСС, 26 июля. Британец Себастьян Коу стал единственным кандидатом на выборах президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Коу стал президентом IAAF четыре года назад, его единственным конкурентом в борьбе за пост являлся глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который в итоге был избран первым вице-президентом организации. Очередные выборы главы IAAF пройдут в конце сентября перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. 62-летний британец, который является двукратным олимпийским чемпионом в беге, ранее заявлял о намерении переизбираться на второй срок.

Помимо выборов президента, на конгрессе IAAF пройдут выборы на другие руководящие должности в организации. Представители России в них не смогут принять участие, поскольку национальная федерация сейчас лишена своих прав и не могла выдвинуть кандидатов до 25 июня. Это означает, что на четыре года Россия лишится всех руководящих должностей в IAAF.

Четыре года назад в совет IAAF - второй после конгресса руководящий орган ассоциации - был избран Михаил Бутов. В технический комитет IAAF от России вошла Елена Орлова, в женский комитет - Татьяна Лебедева.