Одна ватерполистка остается в больнице после инцидента со смертельным исходом на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Серьезная медицинская помощь понадобилась одной из восьми ватерполисток, пострадавших в результате обрушения в ночном клубе в южнокорейском Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом говорится в заявлении Международной федерации плавания (FINA).

В ночь на субботу в одном из ночных клубов Кванджу, расположенных рядом с деревней спортсменов, произошло обрушение верхнего этажа, что привело к гибели двух граждан Южной Кореи 38 и 27 лет, не связанных с чемпионатом мира. По информации FINA, травмы получили четыре ватерполистки сборной США, две - Новой Зеландии, по одной - из команд Нидерландов и Италии.

"Большинство спортсменов, находившихся в клубе во время инцидента, благополучно вернулись в деревню спортсменов после осмотра в больнице. Речь идет о восьми спортсменах, семеро из которых получили незначительные травмы. Один остается в больнице для дальнейшего лечения в связи с незначительной операцией по поводу травмы ноги", - сообщили в FINA.

В сборной России ТАСС сообщили, что спортсменов национальной команды во время инцидента в клубе не было.

Чемпионат мира завершится 28 июля.