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Олимпиада-2020 в Токио

Расписание ОИ-2020 не позволит Ефимовой, Рылову и Чупкову повторить золотой хет-трик

В пятницу пловцы чуть больше чем за полчаса поочередно завоевали золотые медали чемпионата мира в Кванджу
Юлия Ефимова AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Юлия Ефимова
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Календарь Олимпийских игр 2020 года в Токио не позволит российским пловцам Юлии Ефимовой, Антону Чупкову и Евгению Рылову повторить ситуацию, при которой они за один вечер поочередно принесут России три золотые медали, как это происходило на двух последних чемпионатах мира по водным видам спорта.

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В пятницу Ефимова, Чупков и Рылов чуть больше чем за полчаса поочередно завоевали золотые медали чемпионата мира в Кванджу, которые стали первыми высшими наградами для национальной команды по плаванию на этом турнире. Все три спортсмена защитили звание чемпионов мира на своих коронных дистанциях, которое было завоевано два года назад в Будапеште. Рылов стал лучшим на 200 м на спине, Ефимова и Чупков - на 200 м брассом. Для Ефимовой это золото стало шестым на чемпионатах мира, по этому показателю она сравнялась с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым.

На Олимпиаде в Токио может случиться только золотой дубль, если Ефимова и Рылов 31 июля победят в своих финалах, медали на дистанции Чупкова будут разыграны днем ранее.

В Токио лучшие в плавании будут определяться утром по местному времени, что будет отличать олимпийские соревнования. Традиционно финальные заплывы проводятся в вечернее время.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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