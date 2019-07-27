Время подводить итоги. Сотый чемпионат России по легкой атлетике завершился в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Юбилейный, сотый чемпионат страны по легкой атлетике завершился в Чебоксарах. За четыре дня соревнований шестеро спортсменов сумели выполнить нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре, трое - для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.
Нормативы на чемпионат мира - 2019 выполнили в Чебоксарах прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ангелина Жук-Краснова, бегуньи Валерия Андреева (400 метров с барьерами), Ксения Аксенова (400 метров), Анна Тропина и Наталья Колоскова (бег на 3000 метров с препятствиями). Лутковская и Андреева имеют в настоящее время нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в зарубежных стартах.
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С олимпийскими нормативами в столице Чувашии справились бегунья Антонина Кривошапка (400 м), прыгун в высоту Михаил Акименко и специализирующийся в тройном прыжке Дмитрий Сорокин. Ни один из этих спортсменов не имеет к настоящему времени нейтрального статуса.
В общей сложности на чемпионате России в Чебоксарах 16 спортсменам (бегунье Александре Гуляевой - дважды) удалось показать результаты, удовлетворяющие нормативам на чемпионат мира, а семи спортсменам - на Игры-2020.
Запоминается последнее
Главными героями заключительного дня чемпионата России в Чебоксарах стали прыгуны тройным Дарья Нидбайкина и Дмитрий Сорокин. Нидбайкина, выполнившая олимпийский норматив (14,32 м) еще в первой половине июня, в столице Чувашии победила с результатом 14,50. Личный рекорд спортсменки был установлен в Жуковском 22 июня (14,64). Это лучший результат сезона в Европе и шестой - в мире.
"Хотелось бы в Чебоксарах улучшить личный рекорд, но я рада и тому, что есть. Хорошо, что сумела далеко прыгнуть в заключительной попытке. Значит, силы еще есть. Нужно продолжать работать дальше", - сказала Нидбайкина журналистам.
Спортсменка также призналась, что мечтает выступать за рубежом. "Хочу получить допуск на международные старты и готовиться к чемпионату мира, норматив (14,20 - прим. ТАСС) я уже выполнила на этот турнир. Заявление на нейтральный статус я подала в конце зимы или начале весны, до сих пор нет ответа. Пришлось подавать повторную заявку, не знаю, что из этого выйдет", - отметила спортсменка.
Отлично выступил в Чебоксарах и Сорокин, победивший с результатом 17,31 метра. Ему удалось улучшить свое достижение четырехлетней давности, которое было установлено в июле 2015 года в Южной Корее (17,29).
"Я очень доволен сегодняшним результатом, ведь мне удалось улучшить свой личный рекорд и выполнить норматив на Олимпиаду в Токио, - заметил спортсмен. - Сейчас мне важно сохранить свое здоровье и ждать одобрения заявки на нейтральный статус, надеюсь, что у меня будет возможность выступить на чемпионате мира. Сейчас я немного отдохну, а потом начну готовиться к командному чемпионату России в Сочи. Также в моих планах военный чемпионат мира".
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"Мне сложно говорить, почему так долго не удавалось улучшить личное достижение. Может быть, это связано с многолетним отсутствием зарубежных стартов. В России, конечно, хорошо прыгать, но когда ты стартуешь за рубежом, то выходишь совсем с другим настроем, с другими эмоциями. Хотя сегодня в Чебоксарах было очень здорово прыгать при такой зрительской поддержке, поэтому и настрой у меня был на дальние прыжки", - подчеркнул Сорокин.
Борзаковский выделил Акименко и Сидорову
Настоящим открытием соревнований стал прыгун в высоту Михаил Акименко, который, покорив планку на высоте 2,33 метра, сумел установить новый личный рекорд и выполнить олимпийский норматив.
"Меня очень порадовал Миша Акименко, - сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Мы очень ждем, когда он получит допуск на международные старты. Как только это случится, они с Ильей Иванюком составят очень серьезную конкуренцию на мировом уровне зарубежным атлетам".
Акименко планирует подать заявку на нейтральный статус 22 августа после того, как исполнится год его непрерывного пребывания в пуле допинг-тестирования. Сам спортсмен надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оперативно рассмотрит его документы и разрешит выступить на чемпионате мира в Дохе.
По мнению главного тренера сборной, главной героиней чемпионата России стала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, сумевшая в Чебоксарах прыгнуть на 4,86 м и установить новый личный рекорд. "Прыжок Анжелики - это нечто потрясающее", - сказал Борзаковский.
Главный тренер национальной команды также отметил и других своих лидеров. "Радует, что Тоня Кривошапка вышла на должную форму, и ее 51,25 секунды - очень достойный результат. Порадовала Даша Клишина прыжком на 6,82 метра. Неподражаема как всегда была Маша Ласицкене, которая после успешного прыжка на два метра трижды пыталась покорить 2,08 метра и установить новый рекорд России", - сказал Борзаковский.
"У нас также подрастает хороший резерв, который со временем усилит основную команду в следующем олимпийском цикле", - заметил главный тренер.
Новый век российской легкой атлетики начнется с Чебоксар?
По мнению руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, юбилейный, сотый чемпионат страны прошел на очень высоком уровне. И вопрос, где пройдет 101-е национальное первенство, практически решен уже сегодня.
"Мы уже обсуждали этот вопрос на президиуме. Организация этого чемпионата находилась на очень высоком уровне, за что можно сказать огромное спасибо региону. Мы стали свидетелями настоящего праздника спорта. Поэтому, я предполагаю, что и следующий чемпионат России пройдет именно в этом городе", - сказал Борзаковский.