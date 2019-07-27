Время подводить итоги. Сотый чемпионат России по легкой атлетике завершился в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Юбилейный, сотый чемпионат страны по легкой атлетике завершился в Чебоксарах. За четыре дня соревнований шестеро спортсменов сумели выполнить нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре, трое - для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Нормативы на чемпионат мира - 2019 выполнили в Чебоксарах прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ангелина Жук-Краснова, бегуньи Валерия Андреева (400 метров с барьерами), Ксения Аксенова (400 метров), Анна Тропина и Наталья Колоскова (бег на 3000 метров с препятствиями). Лутковская и Андреева имеют в настоящее время нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в зарубежных стартах.

С олимпийскими нормативами в столице Чувашии справились бегунья Антонина Кривошапка (400 м), прыгун в высоту Михаил Акименко и специализирующийся в тройном прыжке Дмитрий Сорокин. Ни один из этих спортсменов не имеет к настоящему времени нейтрального статуса. В общей сложности на чемпионате России в Чебоксарах 16 спортсменам (бегунье Александре Гуляевой - дважды) удалось показать результаты, удовлетворяющие нормативам на чемпионат мира, а семи спортсменам - на Игры-2020. Запоминается последнее Главными героями заключительного дня чемпионата России в Чебоксарах стали прыгуны тройным Дарья Нидбайкина и Дмитрий Сорокин. Нидбайкина, выполнившая олимпийский норматив (14,32 м) еще в первой половине июня, в столице Чувашии победила с результатом 14,50. Личный рекорд спортсменки был установлен в Жуковском 22 июня (14,64). Это лучший результат сезона в Европе и шестой - в мире. "Хотелось бы в Чебоксарах улучшить личный рекорд, но я рада и тому, что есть. Хорошо, что сумела далеко прыгнуть в заключительной попытке. Значит, силы еще есть. Нужно продолжать работать дальше", - сказала Нидбайкина журналистам. Спортсменка также призналась, что мечтает выступать за рубежом. "Хочу получить допуск на международные старты и готовиться к чемпионату мира, норматив (14,20 - прим. ТАСС) я уже выполнила на этот турнир. Заявление на нейтральный статус я подала в конце зимы или начале весны, до сих пор нет ответа. Пришлось подавать повторную заявку, не знаю, что из этого выйдет", - отметила спортсменка. Отлично выступил в Чебоксарах и Сорокин, победивший с результатом 17,31 метра. Ему удалось улучшить свое достижение четырехлетней давности, которое было установлено в июле 2015 года в Южной Корее (17,29). "Я очень доволен сегодняшним результатом, ведь мне удалось улучшить свой личный рекорд и выполнить норматив на Олимпиаду в Токио, - заметил спортсмен. - Сейчас мне важно сохранить свое здоровье и ждать одобрения заявки на нейтральный статус, надеюсь, что у меня будет возможность выступить на чемпионате мира. Сейчас я немного отдохну, а потом начну готовиться к командному чемпионату России в Сочи. Также в моих планах военный чемпионат мира".