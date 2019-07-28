Ефимова очень рада бронзе чемпионата мира на дистанции 50 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова рада завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира в Кванджу на дистанции 50 метров брассом. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

"Я очень рада бронзе, тем более что показала достаточно неплохое время. "Полтинник" всегда непредсказуемая дистанция, однако я все время умудряюсь попадать в призы", - сказала Ефимова, которая является двукратной чемпионкой мира на этой дистанции.

Причем российская спортсменка забыла, сколько раз она побеждала на 50 м. "Я два раза победила на этой дистанции? По-моему, один раз - в Риме, больше я 50 метров не выигрывала. В Барселоне? А, точно! Я столько раз выигрывала, что просто забываю", - шутя подметила спортсменка, которая в Кванджу завоевала шестое золото чемпионатов мира.

Спортсменка на старте показала седьмую реакцию среди восьми участниц финала. "Я знаю, что у меня есть такая проблема. Меня нормально натренировали, но после того, как в прошлом году я сделал фальстарт в Кубке мира, это меня немного беспокоит на подсознательном уровне. Под команды папы я прыгаю хорошо, но надо разучивать и другие", - добавила она.

"Это неолимпийская дистанция, ну и черт с ним. Не везет мне в смерти, повезет в любви", - заключила 27-летняя россиянка.