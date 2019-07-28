Тренер Колесникова считает, что пловец должен был устанавливать мировой рекорд на ЧМ

Колесников, вышедший в финал с лучшим временем, в воскресенье стал третьим на коронной дистанции, поскольку во время старта не смог нормально оттолкнуться от бортика - его нога соскользнула с платформы.

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников должен был улучшить собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира в Кванджу. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

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"Колесников чувствует себя хорошо, единственное, он мало тренировался, - сказал Чепик, памятуя о майской травме руки спортсмена. - Сегодня он должен был бить мировой рекорд, но у него соскочила нога: есть геометрия отталкивания, а он, на мой взгляд, поднялся чуть выше, и точка опоры получилось иной".

"Планка была старой, поэтому в таком положении нога и соскочила. Не знаю как, но с места он сумел догнать соперников. То есть он был в великолепном боевом настроении, сейчас оно у него похуже", - отметил тренер.

19-летний Колесников, который является мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине, на текущем мировом первенстве завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 м вольным стилем. Он является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира на короткой воде.