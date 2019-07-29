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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Федерация водного поло России 31 июля обсудит выступление женской сборной на ЧМ

Российская команда заняла в Кванджу пятое место

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) на своем ближайшем заседании, которое состоится 31 июля, намерен обсудить итоги выступления женской ватерпольной сборной страны на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщили ТАСС в ФВПР.

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Женская сборная России заняла на чемпионате мира пятое место. Россиянки выбыли из борьбы за награды соревнований после того, как уступили в четвертьфинале австралийкам со счетом 7:9. На предыдущем мировом первенстве, проходившем в 2017 году в Будапеште, сборная России выиграла бронзовые медали. Сразу после неудачи в четвертьфинале президент ФВПР Алексей Власенко в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что, несмотря на неудачу, в тренерском штабе национальной команды не будет изменений.

"31 июля состоится президиум федерации, на котором в том числе будет рассмотрено и выступление женской сборной на чемпионате мира", - сказала собеседница ТАСС.

Предполагается, что на президиуме также будут обсуждаться результаты, показанные в сезоне другими российскими сборными по водному поло.

По итогам женской Мировой лиги сборная России заняла третье место.

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