В тройке самых дорогих вратарей. Василевский подписал восьмилетнее соглашение с "Тампой"

25-летний уроженец Тюмени, который получил хоккейное образование в Уфе, был награжден "Везиной Трофи" (призом лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного сезона), но его "Тампа" уступила в плей-офф в первом раунде "Коламбусу" с сухим счетом (0-4). Успехам, индивидуальным и командным, в регулярном сезоне в НХЛ тоже придают большое значение, а "Тампа" в минувшем сезоне выиграла регулярный чемпионат. Василевский же стал лучшим по количеству побед в регулярном сезоне, выиграв почти половину всех игр чемпионата - 39. Причем год назад он также одержал наибольшее количество побед среди всех вратарей - 44.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вратарь Андрей Василевский подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Соглашение рассчитано на восемь лет, и по нему россиянин, признанный лучшим голкипером прошлого сезона, получит $76 млн, что сделает его одним из самых дорогих вратарей в лиге.

"Клуб очень гордится тем, что ему удалось продлить контракт с Василевским на восемь лет, - заявил пресс-службе "Тампы" генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа. - С тех пор как Василевский выступает за "Тампу", он демонстрирует неповторимую этику и профессионализм на льду и за его пределами. Мы с нетерпением ожидаем, что в ближайшем будущем он продолжит успешно выступать за нашу команду".

Василевский перешел в "Тампу" в мае 2014 года. Официально об этом было объявлено еще до чемпионата мира в Минске, победного для голкипера, вошедшего в состав сборной России. Два следующих сезона вратарь чередовал игры в "Тампе" с выступлениями в фарм-клубе, пока с 2016 года не получил постоянное место в основной команде. В том же году он подписал с клубом новый трехлетний контракт, начавший действовать в сезоне-2017/18. Его зарплата по тому соглашению составляла $3,5 млн в год.

Таким образом, сезон-2019/20 теоретически был бы последним для Василевского в "Тампе". После истечения соглашения вратарь становился ограниченно свободным агентом, это означало, что он мог остаться в "Тампе" лишь с учетом повторения менеджментом клуба квалификационных предложений от других команд. Однако вратарь со своим агентом решили не ждать следующего лета.

"Переговоры шли на протяжении трех месяцев. Обе стороны признали, что Андрей - лучший вратарь в мире на данный момент. Он не хотел переходить в другой клуб, для него очень важным было подписать контракт заранее, чтобы спокойно сосредоточиться на хоккее и больше ни о чем не думать, - рассказал ТАСС агент вратаря Дэн Мильштейн. - У нас с Андреем даже шел разговор, что он мог еще немного подождать и потенциально получить еще больше денег, на что он сказал, что его все устраивает".

Василевский вошел в элиту

Сам голкипер сказал, что очень доволен новым контрактом. "Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Но мой агент всегда держал меня в курсе, и считаю, что он хорошо поработал", - сказал Василевский.

По новому соглашению, которое вступит в силу с сезона-2020/21, Василевский будет получать в год $9,5 млн. Это позволит ему войти в тройку самых дорогих вратарей лиги. Первым в этом списке идет Кэри Прайс из "Монреаля", зарплата которого составляет $10,5 млн, а вторым - еще один россиянин Сергей Бобровский из "Флориды" ($10 млн).