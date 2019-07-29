В тройке самых дорогих вратарей. Василевский подписал восьмилетнее соглашение с "Тампой"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вратарь Андрей Василевский подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Соглашение рассчитано на восемь лет, и по нему россиянин, признанный лучшим голкипером прошлого сезона, получит $76 млн, что сделает его одним из самых дорогих вратарей в лиге.
25-летний уроженец Тюмени, который получил хоккейное образование в Уфе, был награжден "Везиной Трофи" (призом лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного сезона), но его "Тампа" уступила в плей-офф в первом раунде "Коламбусу" с сухим счетом (0-4). Успехам, индивидуальным и командным, в регулярном сезоне в НХЛ тоже придают большое значение, а "Тампа" в минувшем сезоне выиграла регулярный чемпионат. Василевский же стал лучшим по количеству побед в регулярном сезоне, выиграв почти половину всех игр чемпионата - 39. Причем год назад он также одержал наибольшее количество побед среди всех вратарей - 44.
"Клуб очень гордится тем, что ему удалось продлить контракт с Василевским на восемь лет, - заявил пресс-службе "Тампы" генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа. - С тех пор как Василевский выступает за "Тампу", он демонстрирует неповторимую этику и профессионализм на льду и за его пределами. Мы с нетерпением ожидаем, что в ближайшем будущем он продолжит успешно выступать за нашу команду".
Василевский перешел в "Тампу" в мае 2014 года. Официально об этом было объявлено еще до чемпионата мира в Минске, победного для голкипера, вошедшего в состав сборной России. Два следующих сезона вратарь чередовал игры в "Тампе" с выступлениями в фарм-клубе, пока с 2016 года не получил постоянное место в основной команде. В том же году он подписал с клубом новый трехлетний контракт, начавший действовать в сезоне-2017/18. Его зарплата по тому соглашению составляла $3,5 млн в год.
Таким образом, сезон-2019/20 теоретически был бы последним для Василевского в "Тампе". После истечения соглашения вратарь становился ограниченно свободным агентом, это означало, что он мог остаться в "Тампе" лишь с учетом повторения менеджментом клуба квалификационных предложений от других команд. Однако вратарь со своим агентом решили не ждать следующего лета.
"Переговоры шли на протяжении трех месяцев. Обе стороны признали, что Андрей - лучший вратарь в мире на данный момент. Он не хотел переходить в другой клуб, для него очень важным было подписать контракт заранее, чтобы спокойно сосредоточиться на хоккее и больше ни о чем не думать, - рассказал ТАСС агент вратаря Дэн Мильштейн. - У нас с Андреем даже шел разговор, что он мог еще немного подождать и потенциально получить еще больше денег, на что он сказал, что его все устраивает".
Василевский вошел в элиту
Сам голкипер сказал, что очень доволен новым контрактом. "Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Но мой агент всегда держал меня в курсе, и считаю, что он хорошо поработал", - сказал Василевский.
По новому соглашению, которое вступит в силу с сезона-2020/21, Василевский будет получать в год $9,5 млн. Это позволит ему войти в тройку самых дорогих вратарей лиги. Первым в этом списке идет Кэри Прайс из "Монреаля", зарплата которого составляет $10,5 млн, а вторым - еще один россиянин Сергей Бобровский из "Флориды" ($10 млн).
В то же время Василевский вошел в пятерку россиян с самыми большими контрактами за всю историю лиги. По общей сумме, которую он заработает в связи с новым контрактом, вратарь делит пятое место с Евгением Малкиным и одноклубником по "Тампе" Никитой Кучеровым. Кучеров подписал контракт годом ранее, а соглашение форварда "Питтсбурга" истечет через три года.
Самый крупный контракт среди россиян имеет сейчас Александр Овечкин, который в 2007 году подписал 13-летнее соглашение с "Вашингтоном" на сумму $124 млн. В нынешнем году семилетнее соглашение на сумму $81,5 млн подписал с "Рейнджерс" Артемий Панарин. В этом списке между Овечкиным и Панариным находятся подписавший в 2010 году контракт с "Нью-Джерси" на $100 млн Илья Ковальчук и в 2001 году с "Айлендерс" на $87,5 млн Алексей Яшин. Однако и Ковальчук, и Яшин до конца свои контракты отработать не смогли: первый в 2013 году расторг соглашение и вернулся на родину, а руководители "Айлендерс", недовольные игрой Яшина, в 2007 году выкупили его контракт, заплатив неустойку в размере $17,6 млн.
Предстоящий сезон в том числе пройдет и под знаком соперничества Василевского и Бобровского, которые будут ведущими вратарями в своих клубах. События прошлого сезона должны придать обоим россиянам достаточно мотивации. Бобровский наконец определился с новой командой, заключив с "Флоридой" долгосрочное семилетнее соглашение в начале июля. Титул же лучшего вратаря чемпионата мира, вручение "Везины" и рекорд по количеству побед в сезоне не отменяют неудачный поход за Кубком Стэнли, о чем Василевский вряд ли забудет.