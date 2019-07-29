Клуб НХЛ "Вегас" обменял Никиту Гусева в "Нью-Джерси"

27-летний форвард был обменян на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. Пресс-служба "Нью-Джерси" сообщила, что Гусев подписал с клубом двухлетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год.

Гусев подписал соглашение с "Вегасом" по ходу розыгрыша плей-офф НХЛ сезона-2018/19, но не провел ни одной встречи за команду. В составе санкт-петербургского СКА, за который он выступал с 2015 по 2019 год, Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17, также он является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

В прошедшем сезоне КХЛ Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 82 (17 шайб + 65 передач) очка в 62 матчах. В плей-офф, где СКА дошел до полуфинала и уступил ЦСКА со счетом 3-4 в серии до четырех побед, форвард набрал 19 (9+10) очков в 18 играх. Всего в КХЛ Гусев набрал 400 (147+253) очков в 458 матчах.

В прошлом сезоне НХЛ "Нью-Джерси" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф. В текущее межсезонье в команду помимо Гусева пришли участники матчей звезд НХЛ защитник Пи-Кей Суббан, нападающий Уэйн Симмондс, а также форвард Джек Хьюз, который был выбран на драфте под общим первым номером.