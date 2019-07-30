РФС доволен работой VAR на матче чемпионата России ЦСКА - "Локомотив"

Вмешательство VAR по ходу матча впервые в истории чемпионатов России состоялось именно в этой встрече, которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. В начале первого тайма мяч попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова в штрафной площади. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов сначала назначил штрафной удар, посчитав это действие защитника нарушением, но после помощи VAR направился к монитору, посмотрел повтор, отменил первоначальный вердикт и принял решение назначить "спорный мяч". В концовке первого тайма арбитр с помощью VAR назначил 11-метровый в ворота железнодорожников, который реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов.

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) остался доволен тем, как система видеоассистента рефери (VAR) действовала во время матча третьего тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив", который состоялся 28 июля. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

"Работу видеоассистентов я оцениваю как отличную, - сказал Калошин. - Что касается некоторых организационных и технологических аспектов, то есть определенные погрешности и шероховатости. Но они некритичны, и их вполне можно исправить к ближайшим матчам".

В субботу глава проекта VAR в России сообщил ТАСС, что увеличение числа матчей с использованием видеоассистентов до двух в туре будет зависеть в том числе и от того, как система проявит себя во время игры ЦСКА - "Локомотив". Во вторник Калошин не стал давать конкретного ответа на вопрос о том, будет ли VAR работать на двух играх четвертого тура чемпионата России. "Я говорил о том, что это возможно уже в августе. Но мои слова не относились к какому-то конкретному туру", - пояснил он, отметив, что по вторникам на официальном сайте РФС публикуются назначения арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), из которых можно узнать, на какой игре будет использоваться система VAR.

История использования VAR в России и мире

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре технология была задействована на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА - "Оренбург" и дебютировала в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин". При этом рефери матча Виталий Мешков не допустил очевидных ошибок, которые потребовали бы вмешательства VAR.

Ранее во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Олимп - Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.